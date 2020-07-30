Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 2020 ne zaman yapılacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihleri

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında sözlü mülakat sonuçları MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre, mülakat sonuçları itirazları 4-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Bu itirazların sonuçları ise 10 Ağustos tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Bunun hemen ardından ise 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama tercihleri yapılacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama tercih başvuruları ne zaman yapılacak?

İşte, MEB sözleşmeli öğretmen atama tercih tarihleri ve takvimi...