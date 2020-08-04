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ile İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu, atama başvuruları ne zaman yapılacak? İl dışı atama ve tayin (iller arası yer değiştirme) başvurusu nasıl yapılır?

İl dışı atama kontenjanları ve başvuruları için binlerce vatandaş gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. tarafından yapılan son açıklamada 2020 yılında şehir dışı isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak tayin edilmek isteyen öğretmenlerin başvurularını gerçekleştirecekleri tarihler duyuruldu. Peki, ile İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu, atama başvuruları ne zaman yapılacak? İl dışı atama ve tayin (iller arası yer değiştirme) başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.8.2020 23:48 ABONE OL
MEB ile İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu, atama başvuruları ne zaman yapılacak? İl dışı atama ve tayin iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

tarafından açıklanan il dışı tayin kontenjanları binlerce öğretmenin gündeminde yerini alıyor. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı sistemi yani MEBBİS üzerinden alınacağı biliniyor. Bu kapsamda; tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte araştırmalar da hız kazandı. Peki, ile İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu, atama başvuruları ne zaman yapılacak? İl dışı atama ve tayin (iller arası yer değiştirme) başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU, İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULAR NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacağı biliniyor. Öte yandan iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Adaylar il dışı atama başvurusu için en çok 50 eğitim kurumunu tercih edebilecek…

MEB ile İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu, atama başvuruları ne zaman yapılacak? İl dışı atama ve tayin iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı.

MEB ile İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu, atama başvuruları ne zaman yapılacak? İl dışı atama ve tayin iller arası yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, http://mebbis..gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

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MEB ile İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu, atama başvuruları ne zaman yapılacak? İl dışı atama ve tayin (iller arası yer değiştirme) başvurusu nasıl yapılır?
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