Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan il dışı tayin kontenjanları binlerce öğretmenin gündeminde yerini alıyor. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı sistemi yani MEBBİS üzerinden alınacağı biliniyor. Bu kapsamda; tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte araştırmalar da hız kazandı. Peki, MEB ile İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu, atama başvuruları ne zaman yapılacak? İl dışı atama ve tayin (iller arası yer değiştirme) başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU, İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULAR NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacağı biliniyor. Öte yandan iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Adaylar il dışı atama başvurusu için en çok 50 eğitim kurumunu tercih edebilecek…