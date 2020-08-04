Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan il dışı tayin kontenjanları binlerce öğretmenin gündeminde yerini alıyor. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı sistemi yani MEBBİS üzerinden alınacağı biliniyor. Bu kapsamda; tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte araştırmalar da hız kazandı. Peki, MEB ile İl dışı tayin kontenjanları belli oldu mu, atama başvuruları ne zaman yapılacak? İl dışı atama ve tayin (iller arası yer değiştirme) başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…
MEB tarafından yapılan açıklama ile Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacağı biliniyor. Öte yandan iller arası yer değiştirme başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Adaylar il dışı atama başvurusu için en çok 50 eğitim kurumunu tercih edebilecek…
İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.
KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
İl dışı atama kontenjanları henüz açıklanmadı.
İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.