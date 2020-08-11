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2020 MEBBİS ile il dışı öğretmen atama ve tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanır? İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen il dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. bünyesine bağlı eğitim kurumlarında görev alan kadrolu öğretmenlerin belirli sebepler nedeniyle iller arası yer değiştirme talepleri 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınmış ve sona ermişti. Gelen bilgiye göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Peki, ile 2020 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.8.2020 15:46 Son Güncelleme: 11.8.2020 15:46 ABONE OL
MEB ile 2020 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

'nca gerçekleştirilen il dışı atama tayin sonuçları için gözler duyurularına çevrildi. Bu noktada kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin çeşitli nedenlerle iller arası yer değiştirme başvuruları ihtiyaç listesine göre 10 Ağustos tarihine kadar alınmıştı. Sonuçların ise bugün erişime açılacağı bildirildi. Peki, MEB ile 2020 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

MEBBİS İLE İL DIŞI TAYİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen il dışı tayin sonuçları için gözler MEB tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre; öğretmen il dışı tayin sonuçları 11 Ağustos 2020 yani bugün MEBBİS aracılığı ile erişime açılıyor…

MEB ile 2020 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuru sonuçları 11 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri ise12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

Sonuçları aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz...

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MEB ile 2020 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ATAMALAR NASIL OLACAK?

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecektir.

Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 6 Ağustos ve 10 Ağustos tarihleri aralığında yapıldı. Başvurular, http://mebbis..gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirildi...

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2020 MEBBİS ile il dışı öğretmen atama ve tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanır? İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?
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