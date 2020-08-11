2020 MEBBİS ile il dışı öğretmen atama ve tayin sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanır? İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen il dışı atama tayin sonuçları için gözler MEB duyurularına çevrildi. Bu noktada kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin çeşitli nedenlerle iller arası yer değiştirme başvuruları ihtiyaç listesine göre 10 Ağustos tarihine kadar alınmıştı. Sonuçların ise bugün erişime açılacağı bildirildi. Peki, MEB ile 2020 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar…

MEBBİS İLE İL DIŞI TAYİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen il dışı tayin sonuçları için gözler MEB tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre; öğretmen il dışı tayin sonuçları 11 Ağustos 2020 yani bugün MEBBİS aracılığı ile erişime açılıyor…