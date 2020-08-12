İl dışı atama sonuçları MEBBİS ile sorgulama sayfası: 2020 Öğretmen il dışı atama - tayin sonuçları açıklandı mı? MEB duyurdu!

Öğretmen il dışı atama sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme talepleri bilindiği üzer 6-10 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçların geçtiğimiz gün açıklanması beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca herhangi bir açıklama gelmedi. Peki, MEB ile 2020 öğretmen il dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? MEBBİS ile il dışı tayin ve atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen il dışı atama tayin sonuçları için gözler MEB duyurularına çevrildi. Bu noktada kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin çeşitli nedenlerle iller arası yer değiştirme başvuruları ihtiyaç listesine göre 10 Ağustos tarihine kadar alınmıştı. Sonuçlar geçtiğimiz gün erişime açıldı...