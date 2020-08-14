MEB ile 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sonuçları bugün açıklanacak mı? Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM'ye yapabileceklerdir.

b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine KDV dâhil 20 (yirmi) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav

adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM'ye teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

d. Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

e. Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7'nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.