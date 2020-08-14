Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Memurlar Haberleri Öğretmen Haberleri MEB 2020 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma Sınav AKS sonuçları ne zaman açıklanır?

2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma Sınav AKS sonuçları ne zaman açıklanır?

Adaylık Kaldırma Sınav () sonuçları için nefesler tutuldu. Binlerce öğretmen takvime göre 15 gün içerisinde açıklanacağı bildirilen sonuçlar için tarafından gelecek olan sonuçları bekleyişe geçti. Konuyla ilgili araştırmalar her geçen dakika hız kazanırken sınavın 26 Temmuz tarihinde gerçekleştiği biliniyordu. Peki, ne zaman açıklanır? AKS sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte Adaylık Kaldırma Sınavı'na ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.8.2020 17:01 Son Güncelleme: 14.8.2020 17:01 ABONE OL
MEB ile Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

tarafından yapılan açıklamaya göre; 15 gün içerisinde açıklanacaktı. Bu kapsamda sonuçları için adayların gözü duyurular ekranına çevrildi. Sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edileceği biliniyor. Peki, Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AKS sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte Adaylık Kaldırma Sınavı'na ilişkin tüm gelişmeler…

ADAYLIK KALDIRMA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından asil öğretmenliğe geçiş amacıyla gerçekleşen Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. MEB duyurular ekranı yakından takip edilirken sonuçların kısa zaman içerisinde erişime açılacağı öngörülüyor…

MEB ile Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www..gov.tr internet adresinden ilan edileceği bildirilmişti.

Ancak henüz sonuçlar açıklanmadı. Sonuçların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sorgulamak için tıklayınız...

MEB ile Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 AKS Adaylık Kaldırma Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV İTİRAZLARI

a. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www..gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM'ye yapabileceklerdir.

b. Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin "Kurumsal Tahsilât Programı" aracılığı ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine KDV dâhil 20 (yirmi) SINAV İTİRAZ ÜCRETİ adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav
adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

c. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ç. Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM'ye teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

d. Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

e. Sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi yargı organları dışında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 7'nci maddesine göre aday dâhil hiçbir kişiye ya da kuruma verilemez ve gösterilemez.

ARKADAŞINA GÖNDER
MEB 2020 AKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Adaylık Kaldırma Sınav AKS sonuçları ne zaman açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA