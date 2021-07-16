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Giriş Tarihi: 16.7.2021 09:38 Son Güncelleme: 16.7.2021 09:38

Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen İl içi atama sonuçları 2021 MEBBİS ile sorgulama ekranı!

Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen İl içi atama sonuçları 2021 MEBBİS ile sorgulama ekranı!

Öğretmen İl içi atama sonuçları için milyonların gözü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan duyuruya çevrildi. Binlerce öğretmen yayınlanan ihtiyaç listesi doğrultusunda geçtiğimiz güne kadar başvurularını gerçekleştirmiş ve tayinlerini istemişti. Sonuçların açıklanacağı tarih bakanlık tarafından duyurulmuştu. Buna göre, MEB ile Öğretmen İl içi atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Öğretmen il içi tayinler ne zaman belli olur? İşte MEB duyuru ve sorgulama ekranı detayları…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafınca gerçekleştirilen İl içi atama sonuçları için binlerce vatandaş geri sayıma başladı. Başvuruların 14 Temmuz tarihinde sona erdiği bilinirken adaylar şimdi de sonuçlar için bakanlığın duyuru sayfasını yakından takip ediyor. Aynı zamanda sonuçların açıklanacağı tarih için 27 Temmuz işaret edilmişti. Peki, MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte MEB ile sorgulama ekranı ve tüm gelişmleler…

MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


İl içi atama sonuçları 27 Temmuz tarihinde açıklanacak.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Sonuçların açıklanacağı saat ise bilinmiyor.

MEB resmi sitesi üzerinden duyuruları takip etmek için tıklayınız

MEBBİS il içi öğretmen atama sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Öğretmen il içi yer değiştirme ihtiyaç listesi ile atama sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ŞARTLAR NELERDİR?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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Öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen İl içi atama sonuçları 2021 MEBBİS ile sorgulama ekranı!
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