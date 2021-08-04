İl dışı atama ve tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEBBİS Öğretmen İl dışı atama-tayin sonuçları sorgulama ekranı 2021

İl dışı atama tayin sonuçları binlerce öğretmenin merak konusu haline geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz-3 Ağustos 2021 tarihleri aralığında listeye göre başvuruların gerçekleşeceği biliniyordu. Başvuruların bugün itibarıyla sona ermesinin ardından "Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEBBİS ile öğretmen il dışı atama tayin sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
İL DIŞI ATAMA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yapılan açıklamaya göre; İl dışı atama başvuru sonuçları MEB tarafından 4 Ağustos tarihinde açıklanacak.
ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır