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Giriş Tarihi: 5.8.2021 11:58

Öğretmen özür grubu atama takvimi - tarihleri 2021: Öğretmen özür grubu atama eş durumu tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

Öğretmen özür grubu atama takvimi - tarihleri 2021: Öğretmen özür grubu atama eş durumu tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

Öğretmen özür grubu atama mazerete bağlı eş durumu tayin başvuruları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Mazerete bağlı olarak farklı eğitim kurumlarına atanmak isteyen binlerce aday bu kapsamda “Öğretmen özür grubu atama eş durumu tayin başvuruları ne zaman yapılacak?” sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. MEB atama takvimine göre başvuruların Ağustos ayında başlayacağı ifade edilmişti. Buna göre; Öğretmen özür grubu atama eş durumu tayin başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen özür grubu atama mazerete bağlı eş durumu tayin başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. "Öğretmen özür grubu atama eş durumu tayin başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları başvuruların başlamasına kısa bir süre kala araştırma konusu haline geldi. Konuya yönelik en son açıklama MEB'den gelmişti. İşte MEB ile 2021 Eş durumu atama tayin başvuru tarihleri ve tüm detaylar…

MEB atama sonuçları | Öğretmen İl dışı atama sonuçları açıklandı! 2021 MEBBİS İl dışı atama tayin sonuçları sorgulama ekranı!BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Öğretmen özür grubu atama başvuruları 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu üzerinden yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.

Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.

2021 Öğretmen Özür grubu atama Eş durumu atama tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEBBİS ile Eş durumu atama tayin sonuçları sorgulama!

ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ

Başvuru: 9-13 Ağustos 2021

Tercih: 19-23 Ağustos 2021

Atama: 24 Ağustos 2021

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren.

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Öğretmen özür grubu atama takvimi - tarihleri 2021: Öğretmen özür grubu atama eş durumu tayin başvuruları ne zaman yapılacak?
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