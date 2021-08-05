Öğretmen özür grubu atama takvimi - tarihleri 2021: Öğretmen özür grubu atama eş durumu tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen özür grubu atama mazerete bağlı eş durumu tayin başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. "Öğretmen özür grubu atama eş durumu tayin başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları başvuruların başlamasına kısa bir süre kala araştırma konusu haline geldi. Konuya yönelik en son açıklama MEB'den gelmişti. İşte MEB ile 2021 Eş durumu atama tayin başvuru tarihleri ve tüm detaylar…
BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
Öğretmen özür grubu atama başvuruları 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu üzerinden yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek.
Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek.
ÖĞRETMEN ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ
Başvuru: 9-13 Ağustos 2021
Tercih: 19-23 Ağustos 2021
Atama: 24 Ağustos 2021
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren.