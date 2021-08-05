Öğretmen özür grubu atama takvimi - tarihleri 2021: Öğretmen özür grubu atama eş durumu tayin başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen özür grubu atama mazerete bağlı eş durumu tayin başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. "Öğretmen özür grubu atama eş durumu tayin başvuruları ne zaman yapılacak?" soruları başvuruların başlamasına kısa bir süre kala araştırma konusu haline geldi. Konuya yönelik en son açıklama MEB'den gelmişti. İşte MEB ile 2021 Eş durumu atama tayin başvuru tarihleri ve tüm detaylar…