Pedagojik formasyon nedir, ne demek, kimler alabilir? İşte MEB’den Pedagojik formasyon kararı!

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl alınan kararda pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkı iptal edilmiş, Bakanlık ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarı ile tamamlama koşulu getirmişti. Ancak MEB konuyla ilgili yeni bir karar yayımladı. Bu kapsamda binlerce öğretmen adayı detayları merak ediyor. Peki, Pedagojik formasyon nedir, ne demek, kimler alabilir? İşte Pedagojik formasyon son dakika gelişmeleri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğiyle açılan veya açılacak olan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvurabileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın, öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile pedagojik formasyon programı/pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru hakkını iptal ederek, MEB ve YÖK iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlama koşulu getirdiği hatırlatıldı.
Ancak kararın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen hiçbir yüksek öğretim kurumunda, öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programının açılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Talim ve Terbiye Kurulu, oluşacak mağduriyetleri önlemek üzere toplanarak söz konusu kararı 'Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan/açılacak olan öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanların öğretmenliğe başvuru yapabilecekleri' şekilde genişletti."
Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim. Eğitim fakülteleri 'pedagojik formasyon' dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun açıkladığı yaklaşık 100'e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor.