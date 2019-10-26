İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu ATT personeli alımı yapılacak! Başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

İŞKUR, ön lisans ya da lise düzeyinde eğitim sahibi sağlık tıp teknisyeni alımı yapacak. 7 farklı ilde bulunan sağlık kurumlarında yapılacak alım için adayların ilgisi yüksek. Antalya, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Hatay, Ankara, Bursa illerinde ikamet edip İŞKUR tarafından personel alımı ilanı açılan kurumlarda çalışmak isteyenlerin başvuru yapabilmek için öncelikle İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor. İşte başvuru nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir sorularının cevapları...

İŞKUR ATT ALIMI İLANINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aşağıdaki görselde İKUR tarafından ilana açılan kadrolar ile detayların yer aldığı sayfa bulunuyor. Bu görsele tıklayarak İŞKUR'un alım yapılacak kadrolar için açtığı ilana gidebilir, söz konusu sayfa üzerinden İŞKUR sistemine giriş yaparak hangi ilan için ne kadar başvuru süresi kaldığını, başvuru şartlarına uygun olup olmadığınızı inceleyebilirsiniz.