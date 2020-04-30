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2020 ve sürekli işçi alımı: Kadro - Branş dağılımı ile Üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından üniversite hastanelerine alımı yapılacağı duyurulmuş sonrasında ise ilgili bölümlerden mezun binlerce aday konuya dair detayları araştırmaya başlamıştı. Tam 14 bin 500 kişilik yapılacak olan alımların kadro ve branş dağılımı listesi YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. Bu hastanelerde istihdam etmek üzere yapılacak olan alımlarla ilgili olarak "Üniversite hastanelerine sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?" sorusu yanıt aramaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm detayları derledik. Peki, Üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli ve sürekli işçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ne olacak? İşte kadro ve branş dağılımı ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:48 ABONE OL
2020 Sağlık personeli ve sürekli işçi alımı: Kadro - Branş dağılımı ile Üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

Üniversite hastanelerinde istihdam etmek üzere yapılacak olan 14 bin 500 ve sürekli işçi alımı başvuruları için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklaması ile duyurulan ardından YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından sosyal medyadaki açıklama ile branş ve kadro dağılımının da belirlendiği alımların detayları ilgili bölümlerden mezun binlerce aday tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; 2020 Üniversite hastanelerine sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler? Gibi birçok soru internet aracılığı ile yanıt ararken haberimizde tüm detayları derledik. Peki, Üniversite Hastanelerine sürekli işçi ve sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Başvuru süreci ne zaman başlıyor? İşte konuya dair tüm gelişmeler ve branş kadro dağılımı detayları…

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KADROSU BELLİ OLDU MU? BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Üniversite Hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli ve sürekli işçi alımı başvuru sürecinin başlayacağı tarih heyecanla beklenmeye devam ediyor. Konuya dair şuan için sadece kadro/branş dağılımı gibi detaylar belli olsa da haberimizin devamından tüm son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…

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2020 Sağlık personeli ve sürekli işçi alımı: Kadro - Branş dağılımı ile Üniversite hastanelerine 14 bin 500 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?
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