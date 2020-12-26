16 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? 2021 Sağlık personeli alımı başvuru tarihleri belli mi, kılavuz yayımlandı mı?

Resmi gazetenin bugünkü (25 Aralık 2020) sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 2021 yılında 16 bin kişilik Sağlık Personeli alımı gerçekleşeceği bildirildi. Önümüzdeki seneye ilişkin gerçekleşecek alımların kadro dağılımı ve başvuru tarihleri ise adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 16 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Sağlık personeli alımı kadro dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstihdam edilecek olan sağlık personellerine yönelik yayımlanan kararda başvuru tarihlerine yer verilmezken alımların diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden olacağı öngörülüyor…