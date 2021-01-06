Sağlık Personeli alımı başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de! 2021 Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı'nca gerçekleşecek olan 16 bin personel alımı için geri sayım başladı. Binlerce kişiye iş imkanı sunacak olan alımlara ilgi şimdiden yoğunken öte yandan gözler tercih kılavuzu için ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda resmi gazete üzerinden yayımlanan kararda başvuru sürecine dair bir ayrıntı bulunmuyor. Peki, 16 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir, kadro dağılımı belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

2021 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR!

Bu sene gerçekleşecek olan Sağlık personeli alımı başvuru süreci henüz başlamadı. Yayımlanan kadro – branş dağılımına göre; 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni alınarak Bakanlık bünyesinde göreve başlayacak…