2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 16 bin sağlık personeli alımı KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru kılavuzu için binlerce aday ÖSYM'den gelecek tercih kılavuzu için bekleyişini sürdürüyor. Bilindiği üzere diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluşan birçok alanda alımların gerçekleşeceği Bakanlık tarafından duyurulmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 16 bin sağlık personeli alımı KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte tüm detaylar…

SAĞLIK BAKANLIĞI 16 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE!

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2021 yılında 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyen alımı gerçekleşeceği ifade edilmişti. ÖSYM açık kadrolara göre düzenleyecek olduğu kılavuzu yakın zamanda adayların erişimine sunması bekleniyor...