2021 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 16 bin sağlık personeli alımı KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru kılavuzu için binlerce aday ÖSYM'den gelecek tercih kılavuzu için bekleyişini sürdürüyor. Bilindiği üzere diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru ve teknikeri, tabip ve uzman tabiplerden oluşan birçok alanda alımların gerçekleşeceği Bakanlık tarafından duyurulmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? 16 bin sağlık personeli alımı KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte tüm detaylar…
SAĞLIK BAKANLIĞI 16 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE!
Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2021 yılında 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyen alımı gerçekleşeceği ifade edilmişti. ÖSYM açık kadrolara göre düzenleyecek olduğu kılavuzu yakın zamanda adayların erişimine sunması bekleniyor...
SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KPSS KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM açık kadrolara göre düzenleyecek olan kılavuzu yakın zamanda adayların erişimine sunacak. Ancak tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarih henüz belli olmadı.
16 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı başvuru tarihlerinin ilerleyen günlerde ÖSYM'nin yayımlayacak tercih kılavuzu ile beraber belirlenecek.
KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!
Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı, sağlık mezunu adaylar tarafından takip ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2021 yılında 8 bin 964'ü uzman doktor, 6 bin 785'i doktor, 197'si ebe, 45'i sağlık memuru, 5'i hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknisyeni alacak.