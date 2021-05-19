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Giriş Tarihi: 19.5.2021 18:19

sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

boş bulunan kadrolarına 94 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İnönü Üniversitesi hastaneleri bünyesine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başvurular 1 Haziran tarihine kadar şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

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İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
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