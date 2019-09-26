Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl yapılır?

Basın İlan Kurumu resmi sitesi üzerinden personel alım ilanları yayınlanmaktadır. Bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesine toplam 785 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru yapmak isteyen adaylar için belirlenen şartlar arasında KPSS (B) grubu puanı bulunuyor. Adayların ilana başvuruları elektronik ortamda alınacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Personel alım ilanına başvurular elektronik ortamdan bugün itibariyle alınacak. Kütüphaneci, müze araştırmacısı, arkeolog, mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker olmak üzere toplamda 785 işçi alımı yapacak olan kurum hakkında tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz…