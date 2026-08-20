Artvin Çoruh Üniversitesi 24 personel alımı yapacak! KPSS 60 ve 70 Puanla Başvuru

Artvin Çoruh Üniversitesi ,2026 yılı kapsamında büro personeli, psikolog, mühendis, tekniker, teknisyen, temizlik görevlisi, şoför ve güvenlik görevlisi kadrolarına toplam 24 sözleşmeli personel alacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği alımlarda KPSS taban puanı kadroya göre 60 ve 70 puan olacak . Başvurular 3 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacak personel alımında 2024 KPSS P3, P93 ve P94 puanları kullanılacak.

Üniversitenin personel alımı için başvurularını 3 Eylül 2026 tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. Sonuçların ise 11 Eylül 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Hangi Kadrolara Personel Alacak?

Artvin Çoruh Üniversitesi personel alımı kapsamında toplam 24 kişilik kontenjan ayrıldı.

Alım yapılacak kadrolar şöyle:

4 Büro Personeli

2 Psikolog

1 Bilgisayar Mühendisi

1 İnşaat Mühendisi

1 Bilgisayar Teknikeri

1 Elektrik Teknisyeni

1 Sıhhi Tesisat Teknisyeni

9 Temizlik Görevlisi

1 Şoför

3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Lise Mezunu 9 Temizlik Görevlisi Alınacak

Artvin Çoruh Üniversitesi 7 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 9 destek personeli (temizlik görevlisi) alacak.

Adayların herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) kurumundan mezun olması yeterli olacak. Başvuruda 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan şartı aranacak.

Temizlik görevlisi adaylarının ayrıca son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre 3 Eylül 1996 ve sonrasında doğan adaylar başvuru yapabilecek.

Göreve alınacak personel; üniversitenin açık ve kapalı alanlarının temizliği, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, hijyen, geri dönüşüm malzemelerinin ayrıştırılması, malzeme ve demirbaş taşıma ile yükleme-boşaltma gibi işlerde görevlendirilebilecek.

4 Büro Personeli Alınacak

Üniversite bünyesine 4 büro personeli alınacak.Başvuru yapacak adayların Maliye veya Muhasebe lisans mezunu olması gerekiyor. Adaylardan 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan isteniyor.

2 Psikolog Alımı Yapılacak

Artvin Çoruh Üniversitesi 2 psikolog istihdam edecek.Adayların Psikoloji lisans programından mezun olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından Klinik Psikolog olarak tescil edildiğini belgelendirmesi gerekiyor.Psikolog kadrosunda KPSS P3 en az 70 puan şartı bulunuyor.

Bilgisayar ve İnşaat Mühendisi Alınacak

Üniversite 1 Bilgisayar Mühendisi ve 1 İnşaat Mühendisi alımı gerçekleştirecek.

Her iki kadro için de KPSS P3 puan türünden en az 70 puan gerekiyor.

Bilgisayar mühendisi kadrosuna başvuracakların Bilgisayar Mühendisliği, inşaat mühendisi kadrosuna başvuracakların ise İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olması şartı bulunuyor.

Ön Lisans Mezunu Bilgisayar Teknikeri Alınacak

1 Bilgisayar Teknikeri alımı için adayların Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama veya Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama ön lisans programlarından birinden mezun olması gerekiyor.Bu kadroda KPSS P93 en az 70 puan şartı uygulanacak.

KPSS 60 Puanla Teknisyen Alımı Yapılacak

Üniversite;1 Elektrik Teknisyeni ve 1 Sıhhi Tesisat Teknisyeni alacak.

Her iki kadroda da KPSS P94 puan türünden en az 60 puan gerekiyor.

Elektrik teknisyeni adaylarının ortaöğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından; sıhhi tesisat teknisyeni adaylarının ise Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olması gerekiyor.

Lise Mezunu Şoför Alımı Yapılacak

Üniversite ayrıca 1 erkek şoför alacak.Şoför kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS P94 en az 60 puan şartı aranıyor.

Adayların herhangi bir lise veya dengi okuldan mezun olması, 1 Ocak 2016 tarihinden sonra alınmış ve geçerlilik süresi devam eden D sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Ayrıca adayın en az 1 yıl otobüs şoförü olarak çalıştığını SGK hizmet dökümüyle belgelendirmesi şartı bulunuyor.

Şoför adaylarının son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. 3 Eylül 1991 ve sonrasında doğanlar başvurabilecek.

3 Güvenlik Görevlisi Alınacak

Artvin Çoruh Üniversitesi 2 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 3 koruma ve güvenlik görevlisi alacak.

Güvenlik görevlisi adaylarının herhangi bir ön lisans programından mezun olması ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Ayrıca adayların geçerlilik süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması şartı bulunuyor.

Erkek adayların 170 santimetreden, kadın adayların ise 160 santimetreden kısa olmaması gerekiyor. İlanda ayrıca boy-kilo uyum şartı bulunuyor.

Kadın güvenlik görevlisinin Şavşat Meslek Yüksekokulunda görevlendirileceği belirtildi.

Personel Alımında Mülakat Var mı?

Artvin Çoruh Üniversitesi personel alımında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak.

İlanda belirtilen bütün şartları taşıyan adaylar arasından doğrudan KPSS puan sıralaması yapılacak.En yüksek KPSS puanına sahip adaydan başlanarak ilan edilen kontenjan kadar asil, kontenjanın 5 katı kadar da yedek aday belirlenecek.Bu nedenle alım sürecinde KPSS puanı belirleyici olacak.

Birden Fazla Kadroya Başvuru Yapılabilir mi?

Hayır. Adaylar yalnızca bir unvan koduna başvuru yapabilecek.Birden fazla unvan koduna başvuru yapılması durumunda adayın tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular 20 Ağustos 2026 – 3 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Artvin Çoruh Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

Üniversite şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul etmeyecek.

Kimler Başvuru Yapabilir?

İlgili kadronun özel mezuniyet ve KPSS şartlarının yanında adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki şartları taşıması gerekiyor.

Adayların ilgili 2024 KPSS (B) grubu puanına sahip olması, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaması ve herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olması şartları da aranıyor.

Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans veya lisans programında örgün öğretim kaydının bulunmaması gerekiyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Personel Alımı Son Başvuru Ne Zaman?

Artvin Çoruh Üniversitesi 24 sözleşmeli personel alımı için son başvuru tarihi 3 Eylül 2026.

Lise mezunları için bazı kadrolarda KPSS 60, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik bazı kadrolarda ise KPSS 70 taban puan şartıyla başvuru imkânı bulunuyor.

Adayların başvuru yapmadan önce başvurmak istedikleri kadronun mezuniyet, yaş, KPSS ve diğer özel şartlarını dikkatle incelemeleri gerekiyor

Haber Girişi Baki Sancak - Editör