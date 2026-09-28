Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alımı yapacak: 29 kişi istihdam edilecek

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında üniversite birimlerinde istihdam etmek üzere sözleşmeli personel alacak.

Üniversite 20 destek personeli ve 9 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 29 kişiyi istihdam edecek. Yerleştirmede 2024 KPSS (B) grubu P93 ve P94 puan sıralaması esas alınacak.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Üniversite; temizlik görevlisi, hizmetli ve şoför olarak destek personeli, ayrıca ağız ve diş sağlığı, diş protez ve tıbbi görüntüleme alanlarında sağlık teknikeri alacak.

12 hastane temizlik görevlisi, 7 hizmetli ve 1 şoför olmak üzere 20 destek personeli istihdam edilecek. Temizlik görevlisi ve hizmetli pozisyonlarında lise mezuniyetinin yanı sıra temizlik alanında en az 6 aylık çalışma tecrübesi aranacak. Şoför kadrosuna başvuracak adayların ise B sınıfı ehliyete sahip olması ve şoför olarak en az bir yıl çalıştığını belgelemesi gerekecek.

9 Sağlık Teknikeri Alınacak

Üniversite 6 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 2 diş protez teknikeri ve 1 tıbbi görüntüleme teknikeri alacak. Adayların ilgili ön lisans programlarından mezun olması ve 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması gerekecek. Sağlık teknikerleri Diş Hekimliği Fakültesine bağlı hastanede istihdam edilecek.

KPSS'den En Az 60 Puan Almak Gerekiyor

Destek personeli pozisyonlarına başvurularda 2024 KPSS P94, sağlık teknikeri pozisyonlarında ise 2024 KPSS P93 puanı esas alınacak.Adayların ilgili puan türünden en az 60 puan alması gerekecek. Her pozisyon için ilanda belirtilen mezuniyet, tecrübe ve diğer özel şartların da karşılanması istenecek.

Başvurular 9 Ekim'de Sona Erecek

Başvurular 24 Eylül 2026'da başladı ve 9 Ekim 2026'da sona erecek. Elektronik başvuru sistemi son başvuru günü saat 13.00'te kapanacak.Adaylar elektronik başvurularını e-Devlet üzerinden "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden yapacak.

Elektronik Başvurudan Sonra Şahsen Belge Teslim Edilecek

Adayların yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden elektronik başvuru yapması yeterli olmayacak.

Başvuru yapan adayların Kariyer Kapısı'ndaki "Başvurularım" sayfasından indirecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini 13 Ekim 2026 mesai bitimine kadar üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekecek.

Aday başvuru belgesiyle üniversiteye şahsen müracaat etmeyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecek.

Her Aday Tek Bir Pozisyona Başvurabilecek

Adaylar yalnızca bir unvan veya pozisyon için başvuru yapabilecek. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli veya ilan şartlarına uygun olmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Atanmaya hak kazanan adaylar ihtiyaç halinde üniversitenin merkez kampüsünde veya üniversiteye bağlı ilçe birimlerinde görevlendirilebilecek.

Yerleştirme KPSS Puan Sıralamasına Göre Yapılacak

Üniversite, başvuruların ardından ilgili KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas alarak sözleşme imzalamaya hak kazanan adayları belirleyecek.

Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak. Mezuniyet tarihlerinin de eşit olması durumunda doğum tarihi önce olan aday öne geçecek.

Üniversite, ilan edilen boş pozisyon sayısının dört katı kadar yedek aday açıklayacak. Atanmaya hak kazanan adaylarla arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmasının ardından sözleşme imzalanacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör