Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 77 personel alacak: Başvurular için son gün 5 ekim

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 77 sözleşmeli personel istihdam edecek. Üniversite, adayları KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirleyecek.

En Fazla Alım Hemşire Kadrosuna Yapılacak

Üniversitenin en fazla personel alacağı kadrolardan biri hemşirelik olacak. Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere 25 hemşire alınacak. Adayların hemşirelik alanındaki ilgili lisans programlarından mezun olması ve 2024 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alması gerekecek. Üniversite ayrıca 2 psikolog, 1 diyetisyen, 1 elektrik-elektronik mühendisi ve 1 bilgisayar mühendisi istihdam edecek.

Sağlık Teknikeri ve Teknik Personel Alımı da Yapılacak

İlanda sağlık alanındaki ön lisans mezunları için de farklı pozisyonlar bulunuyor. Üniversite 2 ağız ve diş sağlığı teknikeri, 6 tıbbi görüntüleme teknikeri, 1 anestezi teknikeri, 1 ameliyathane hizmetleri teknikeri, 1 diyaliz teknikeri ve 1 patoloji teknikeri alacak.Ayrıca bilgisayar teknolojisi ve programlama alanında 2, inşaat teknolojisi alanında 1 tekniker istihdam edilecek. Bu pozisyonlarda 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan şartı aranacak.

Teknisyen ve Büro Personeli Kadroları da Var

Teknik kadrolarda elektrik-elektronik teknolojileri alanında 3 teknisyen, makine bakım-onarım/endüstriyel mekanik alanında 2, bilgisayar alanında 1, inşaat alanında 2, yapı tesisat sistemleri alanında 2 ve tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında 2 teknisyen alınacak.Üniversite ayrıca Diş Hekimliği Fakültesinde görevlendirmek üzere 2 büro personeli istihdam edecek. Büro personeli adaylarında ilgili lisans programlarından mezuniyet ve KPSS P3 puan türünden en az 60 puan şartı aranacak.

18 Destek Personeli Alınacak

Üniversitenin ilanında destek personeli kadrolarına da yer verildi. Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere 12 hasta ve yaşlı bakım elemanı alınacak.Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde ise 4 destek personeli istihdam edilecek. Üniversitenin Süleymanpaşa ilçesindeki birimlerinde görevlendirilmek üzere ayrıca 2 kadın destek personeli alınacak.

Bu kadrolarda 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan şartı bulunuyor. Bazı destek personeli pozisyonlarında vardiyalı çalışmaya engel bulunmaması ve ilanda belirtilen diğer özel şartların karşılanması gerekecek.

KPSS'den En Az 60 Puan Almak Gerekiyor

İlanda yer alan pozisyonlarda adaylardan 2024 KPSS'den en az 60 puan istenecek.Lisans mezunlarının başvurularında KPSS P3, ön lisans mezunlarında KPSS P93, ortaöğretim mezunlarında ise KPSS P94 puanı esas alınacak. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecek

Başvurular 5 Ekim'de Sona Erecek

Başvurular 21 Eylül 2026'da başladı ve 5 Ekim 2026 saat 13.00'te sona erecek.Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Elektronik Başvurudan Sonra Belge Şahsen Teslim Edilecek

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapılması tek başına yeterli olmayacak. Adayların başvuru dokümanını ayrıca üniversiteye şahsen teslim etmesi gerekecek.Aday başvuru dokümanı, 8 Ekim 2026 saat 17.00'ye kadar Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilecek. Belgeyi şahsen teslim etmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacak.

Yazılı veya Sözlü Sınav Yapılmayacak

Üniversite personel seçiminde yazılı veya sözlü sınav yapmayacak. Başvurular incelendikten sonra 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar belirlenecek.Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacak. Her pozisyon için ayrıca ilan edilen kontenjanın üç katı kadar yedek aday belirlenecek.

Sonuçlar 15 İş Günü İçinde Açıklanacak

Üniversite, atanmaya hak kazanan asil ve yedek adayları başvuru süresinin sona ermesinden itibaren 15 iş günü içerisinde açıklayacak. Adaylar sonuçlarını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek. Atanmaya hak kazananların sonuçların açıklanmasından itibaren 15 iş günü içerisinde istenen belgeleri Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör