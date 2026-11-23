İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 13 uzman yardımcısı alımı gerçekleştirecek.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yerleştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak alımda, adaylar sözlü giriş sınavına tabi tutulacak.

Genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 13 kadro için başvurular 23 Kasım 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

AFAD Uzman Yardımcısı Alımına Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilecek?

AFAD tarafından yayımlanan giriş sınavı ilanına göre 13 kişilik uzman yardımcısı kadrosu iki gruba ayrıldı.

İktisadi ve idari bilimler alanındaki bölümler için 10, hukuk mezunları için ise 3 kontenjan ayrıldı.

Mezuniyet Alanı Kontenjan İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 10 Hukuk 3 Toplam 13

Adayların belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Diğer Bölüm Mezunları İçin Başvuru Şartları

10 kişilik uzman yardımcısı kontenjanına aşağıdaki bölümlerden mezun olan adaylar başvurabilecek:

İktisat İşletme Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Maliye Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

KPSS şartı: Adayların 2025 veya 2026 KPSS'den KPSSP8, KPSSP9, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP32 ya da KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinde en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Yabancı dil şartı: 23 Kasım 2024 tarihinden sonra açıklanan YDS veya e-YDS'den Almanca, Fransızca ya da İngilizce dillerinden en az 70 puan almış olmak gerekiyor. ÖSYM'nin yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosuna göre kabul edilen uluslararası sınav puanları da geçerli olacak

Hukuk Mezunları İçin 3 Uzman Yardımcısı Kontenjanı

AFAD uzman yardımcısı alımında hukuk fakültesi mezunları için 3 kadro ayrıldı.

Başvuru şartları:

Hukuk lisans programından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen bir programdan mezun olmak.

2025 veya 2026 KPSS'den KPSSP4 puan türünde en az 70 puan almış olmak.

almış olmak. 23 Kasım 2024 tarihinden sonra açıklanan YDS veya e-YDS'den Almanca, Fransızca ya da İngilizce dillerinden en az 70 puan veya kabul edilen eşdeğer bir yabancı dil sınav puanına sahip olmak.

AFAD Uzman Yardımcısı Alımında Yaş Sınırı Kaç?

AFAD uzman yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

İlanda, 1 Ocak 1992 tarihinden sonra doğmuş olmak şartı açıkça belirtiliyor.

Adayların ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları, askerlik ve sağlık yönünden ilanda belirtilen koşulları karşılamaları gerekiyor.

Bunun yanında AFAD Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na daha önce iki defadan fazla katılmamış olmak şartı da bulunuyor.

AFAD 13 Uzman Yardımcısı Alımı Başvuruları Ne Zaman?

AFAD uzman yardımcısı alımı başvuruları 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayacak ve 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kariyer Kapısı dışında gerçekleştirilen başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların başvuru sırasında mezuniyet, KPSS ve yabancı dil bilgilerini kontrol etmeleri; sistemde bulunmayan veya hatalı olan bilgilerini gerekli belgelerle tamamlamaları gerekiyor.

Ayrıca son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf, fotoğraflı özgeçmiş ve ilanda belirtilen diğer bilgi ve belgelerin başvuru kapsamında sunulması isteniyor.

AFAD Uzman Yardımcılığı Sınavına Kaç Aday Çağrılacak?

Başvuruların değerlendirilmesinde adayların KPSS puanları esas alınacak.

Her kontenjan grubu için ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü giriş sınavına çağrılacak.

Buna göre 10 kişilik birinci grup için 40, 3 kişilik hukuk grubu için 12 olmak üzere toplam 52 adayın sözlü sınava çağrılması öngörülüyor.

Sıralamada son adayla aynı KPSS puanını alan diğer adaylar da sınava davet edilecek.

AFAD Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

AFAD uzman yardımcılığı sözlü giriş sınavı 26-28 Ocak 2027 tarihleri arasında Başkanlık hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Sözlü sınavda adaylar; alan bilgisi, AFAD'ın görev alanına ilişkin mevzuat, muhakeme ve ifade yeteneği, temsil kabiliyeti, özgüven, genel kültür ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık bakımından değerlendirilecek.

Sınavda adayların bilgi düzeyini ölçmek amacıyla alan bilgisinden 25 puanlık, AFAD'ın görev alanından ise 25 puanlık birer soru yöneltilecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinden en az 60 puan almak ve başarı puanının en az 70 olması gerekiyor.

Başarılı adaylar, sözlü sınav puanlarına göre sıralanacak. Puanların eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

AFAD Uzman Yardımcısı Alımı Sonuçları Nereden Açıklanacak?

Başvuru değerlendirme sonuçları ve sözlü sınav sonuçları AFAD'ın resmî internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruların ardından Kariyer Kapısı sisteminden görüntülenebilecek.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

AFAD bünyesinde uzman yardımcısı olarak görev yapmak isteyen, belirtilen bölümlerden mezun olan ve KPSS ile yabancı dil şartlarını karşılayan adayların 23-30 Kasım 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör