İçişleri Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 1.170 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı sözlü sınav duyurusuna göre, personel alımının 119'u merkez teşkilatına, 1.051'i ise taşra teşkilatına yapılacak.

Taşra teşkilatına ayrılan kontenjanların 522'si valilik birimlerinde, 529'u ise ilçe birimlerinde görevlendirilecek personelden oluşuyor.

İçişleri Bakanlığı Hangi Kadrolara Personel Alacak?

Personel alımı kapsamında büro personeli, çağrı karşılama personeli, avukat, arşiv uzmanı, psikolog, mühendis, mimar, programcı, tekniker, teknisyen, diğer teknik hizmet personeli, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam sağlanacak.

Taşra teşkilatında özellikle büro personeli ve çağrı karşılama personeli kadroları öne çıkıyor.

İl ve ilçe birimleri birlikte değerlendirildiğinde taşra teşkilatına 613 büro personeli, 275 çağrı karşılama personeli ve 57 mühendis alınacak.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Kontenjan Dağılımı

Teşkilat Personel sayısı Bakanlık merkez teşkilatı 119 Valilik birimleri 522 İlçe birimleri 529 GENEL TOPLAM 1.170

En Fazla Personel Alımı Hangi İllere Yapılacak?

İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı için belirlediği kontenjanlarda en fazla alım İstanbul'a yapılacak.

İstanbul için 341, Ankara için 44, İzmir için 38, Kocaeli için 29, Bursa için 28, Antalya için 27 ve Tekirdağ için 26 personel kontenjanı ayrıldı.Ankara'daki 44 kişilik taşra kontenjanına ek olarak Bakanlık merkez teşkilatına 119 personel alınacak. Böylece Ankara'da görevlendirilecek toplam personel sayısı 163 olacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İlin Personel Alımı Kadro ve Kontenjan Dağılımı

İçişleri Bakanlığının yayımladığı valilik ve ilçe birimleri pozisyon dağılım tablolarına göre, illere ayrılan kontenjanlar ve alım yapılacak unvanlar şöyle:

İl / Teşkilat Valilik İlçe Toplam Alınacak pozisyonlar Adana 2 3 5 Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 1; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Adıyaman 1 2 3 Büro personeli (ön lisans) 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1 Afyonkarahisar 1 5 6 Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 2 Ağrı 1 4 5 Büro personeli (ön lisans) 3; temizlik görevlisi 2 Aksaray 0 2 2 Büro personeli (ön lisans) 1; temizlik görevlisi 1 Amasya 0 4 4 Büro personeli (ön lisans) 3; temizlik görevlisi 1 Ankara 25 19 44 Büro personeli (lisans) 25; büro personeli (ön lisans) 11; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 1; inşaat mühendisi 2; temizlik görevlisi 4; şoför 1 Antalya 9 18 27 Büro personeli (lisans) 11; büro personeli (ön lisans) 12; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 2; elektrik-elektronik mühendisi 1; inşaat mühendisi 1 Ardahan 8 3 11 Büro personeli (lisans) 1; büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 5; elektrik-elektronik mühendisi 1; elektrik-elektronik teknisyeni 1 Artvin 5 5 10 Büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; elektrik-elektronik mühendisi 1; elektrik-elektronik teknikeri 1 Aydın 4 4 8 Büro personeli (lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; inşaat mühendisi 1; makine mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Balıkesir 7 4 11 Büro personeli (lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (lisans) 2; inşaat mühendisi 1; maden mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Bartın 5 2 7 Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 5; temizlik görevlisi 1 Batman 3 1 4 Büro personeli (ön lisans) 2; elektrik-elektronik mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Bayburt 9 2 11 Büro personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 5; elektrik-elektronik mühendisi 1; elektrik-elektronik teknikeri 1; elektrik-elektronik teknisyeni 2 Bilecik 4 4 8 Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; temizlik görevlisi 1 Bingöl 1 6 7 Büro personeli (ön lisans) 6; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1 Bitlis 5 2 7 Büro personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; elektrik-elektronik teknisyeni 2 Bolu 2 7 9 Büro personeli (ön lisans) 6; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1 Burdur 1 4 5 Büro personeli (lisans) 1; büro personeli (ön lisans) 2; programcı 1; temizlik görevlisi 1 Bursa 9 19 28 Büro personeli (lisans) 4; büro personeli (ön lisans) 17; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 2; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Çanakkale 2 3 5 Büro personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; temizlik görevlisi 2 Çankırı 6 5 11 Büro personeli (ön lisans) 4; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; elektrik-elektronik teknisyeni 1; temizlik görevlisi 2 Çorum 1 4 5 Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; temizlik görevlisi 1 Denizli 5 5 10 Büro personeli (lisans) 3; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; maden mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Diyarbakır 2 6 8 Büro personeli (lisans) 4; büro personeli (ön lisans) 2; inşaat mühendisi 1; makine mühendisi 1 Düzce 2 4 6 Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1 Edirne 2 6 8 Büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1 Elazığ 0 3 3 Büro personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1 Erzincan 1 8 9 Büro personeli (ön lisans) 8; temizlik görevlisi 1 Erzurum 4 6 10 Büro personeli (lisans) 4; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; elektrik-elektronik mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Eskişehir 4 5 9 Büro personeli (lisans) 4; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; inşaat mühendisi 1 Gaziantep 7 5 12 Büro personeli (lisans) 4; büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; inşaat mühendisi 1; makine mühendisi 1 Giresun 0 7 7 Büro personeli (ön lisans) 6; temizlik görevlisi 1 Gümüşhane 3 3 6 Büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1 Hakkari 2 0 2 Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1 Hatay 10 2 12 Büro personeli (ön lisans) 2; avukat 1; elektrik-elektronik mühendisi 1; inşaat mühendisi 2; makine mühendisi 1; maden mühendisi 1; mimar 1; programcı 1; temizlik görevlisi 2 Iğdır 0 3 3 Büro personeli (ön lisans) 3 Isparta 0 3 3 Büro personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1 İstanbul 222 119 341 Büro personeli (lisans) 80; büro personeli (ön lisans) 86; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 22; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 106; çağrı karşılama personeli (lisans) 27; elektrik-elektronik mühendisi 1; inşaat mühendisi 3; makine mühendisi 1; mimar 1; temizlik görevlisi 12; koruma ve güvenlik görevlisi 2 İzmir 19 19 38 Büro personeli (lisans) 12; büro personeli (ön lisans) 11; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 6; çağrı karşılama personeli (lisans) 3; inşaat mühendisi 1; maden mühendisi 1; temizlik görevlisi 3 Kahramanmaraş 5 1 6 Büro personeli (lisans) 1; avukat 1; inşaat mühendisi 1; maden mühendisi 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1 Karabük 2 4 6 Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1 Karaman 0 4 4 Büro personeli (ön lisans) 3; temizlik görevlisi 1 Kars 5 6 11 Büro personeli (lisans) 1; büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; temizlik görevlisi 1 Kastamonu 3 12 15 Büro personeli (ön lisans) 11; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 2 Kayseri 4 4 8 Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; inşaat mühendisi 1; maden mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Kırıkkale 8 3 11 Büro personeli (lisans) 3; büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; temizlik görevlisi 1 Kırklareli 7 5 12 Büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1 Kırşehir 2 2 4 Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1 Kilis 4 1 5 Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; elektrik-elektronik mühendisi 1 Kocaeli 9 20 29 Büro personeli (lisans) 10; büro personeli (ön lisans) 13; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 2; inşaat mühendisi 1 Konya 3 6 9 Büro personeli (lisans) 5; büro personeli (ön lisans) 2; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Kütahya 2 6 8 Büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1 Malatya 3 4 7 Büro personeli (lisans) 3; elektrik-elektronik mühendisi 1; inşaat mühendisi 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1 Manisa 5 5 10 Büro personeli (lisans) 3; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; makine mühendisi 1; temizlik görevlisi 2 Mardin 7 2 9 Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; inşaat mühendisi 1; makine mühendisi 1; mimar 1 Mersin 4 3 7 Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 2; bilgisayar mühendisi 1; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Muğla 9 5 14 Büro personeli (lisans) 3; büro personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; çağrı karşılama personeli (lisans) 3; inşaat mühendisi 1; programcı 1 Muş 3 3 6 Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1 Nevşehir 0 2 2 Büro personeli (ön lisans) 2 Niğde 1 3 4 Büro personeli (ön lisans) 2; programcı 1; temizlik görevlisi 1 Ordu 3 4 7 Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Osmaniye 0 1 1 Büro personeli (ön lisans) 1 Rize 2 5 7 Büro personeli (ön lisans) 4; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; temizlik görevlisi 1 Sakarya 7 3 10 Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (lisans) 3; makine mühendisi 1 Samsun 3 4 7 Büro personeli (lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Siirt 0 2 2 Büro personeli (ön lisans) 2 Sinop 4 3 7 Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (lisans) 1 Sivas 0 5 5 Büro personeli (ön lisans) 4; temizlik görevlisi 1 Şanlıurfa 1 14 15 Büro personeli (lisans) 6; büro personeli (ön lisans) 7; makine mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Şırnak 1 1 2 Büro personeli (ön lisans) 2 Tekirdağ 5 21 26 Büro personeli (lisans) 8; büro personeli (ön lisans) 14; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 2; elektrik-elektronik mühendisi 1; mimar 1 Tokat 2 4 6 Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1 Trabzon 2 4 6 Büro personeli (lisans) 3; makine mühendisi 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1 Tunceli 1 7 8 Büro personeli (lisans) 1; büro personeli (ön lisans) 6; temizlik görevlisi 1 Uşak 2 2 4 Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; elektrik-elektronik mühendisi 1; temizlik görevlisi 1 Van 3 4 7 Büro personeli (lisans) 3; büro personeli (ön lisans) 1; bilgisayar mühendisi 1; makine mühendisi 1; mimar 1 Yalova 3 2 5 Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; temizlik görevlisi 1 Yozgat 3 3 6 Büro personeli (lisans) 1; büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2 Zonguldak 0 3 3 Büro personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1 81 İL TOPLAMI 522 529 1.051 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI (ANKARA) — — 119 Büro personeli 8; avukat 5; arşiv uzmanı 9; psikolog 1; çağrı karşılama personeli 5; mühendis 4; mimar 4; tekniker 3; teknisyen 11; diğer teknik hizmet personeli 5; destek personeli 59; koruma ve güvenlik görevlisi 5 GENEL TOPLAM 522 529 1.170 119 merkez + 1.051 taşra personeli

İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hangi Birimlerde Personel Alınacak?

Bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere ayrılan 119 personelin 58'i Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında, 34'ü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde, 12'si Personel Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek.

Merkez teşkilatında personel alımı yapılacak birimler ve kontenjanları şöyle:

Bakanlık merkez birimi Kontenjan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 58 Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 34 Personel Genel Müdürlüğü 12 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 6 İller İdaresi Genel Müdürlüğü 2 Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 2 Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2 Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü 1 İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı 1 TOPLAM 119

Merkez Teşkilatına Alınacak Personelin Unvan Dağılımı

Pozisyon Kontenjan Büro personeli 8 Avukat 5 Arşiv uzmanı 9 Psikolog 1 Çağrı karşılama personeli 5 Mühendis 4 Mimar 4 Tekniker 3 Teknisyen 11 Diğer teknik hizmet personeli 5 Destek personeli 59 Koruma ve güvenlik görevlisi 5 TOPLAM 119

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

Personel alımına başvuracak adayların 2026 yılı KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurularda öğrenim durumuna göre şu puan türleri esas alınacak:

Lisans mezunları: KPSSP3

KPSSP3 Ön lisans mezunları: KPSSP93

KPSSP93 Ortaöğretim mezunları: KPSSP94

Adayların ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde düzenlenen genel şartları ve başvuracakları pozisyon için belirlenen özel şartları taşımaları gerekiyor.

Bazı pozisyonlar için belirli bölüm mezuniyetleri, yabancı dil belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı veya mesleki deneyim şartı aranıyor.

İçişleri Bakanlığı 1.170 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığının 1.170 sözleşmeli personel alımı başvuruları 7 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Aralık 2026 saat 16.00'da sona erecek.

Başvurular, İçişleri Bakanlığının www.icisleri.gov.tr internet adresindeki Duyurular bölümünde yayımlanacak başvuru bağlantısı üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar başvuru sırasında en fazla 30 yer ve/veya pozisyon unvanı tercih edebilecek.

İçişleri Bakanlığı Personel Alımında Sözlü Sınava Kaç Aday Çağrılacak?

Başvuruların tamamlanmasının ardından KPSS puanı ve tercih sıralaması esas alınarak her pozisyon için ilan edilen kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınav değerlendirmesine alınacak.Adaylar, tercih sıralamaları ve KPSS puanlarına göre yalnızca bir yer ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılabilecek.Sözlü sınav tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak. Adaylar sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin bilgilere e-Devlet üzerinden başvuru ekranından ulaşabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör