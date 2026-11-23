İçişleri Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 1.170 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı sözlü sınav duyurusuna göre, personel alımının 119'u merkez teşkilatına, 1.051'i ise taşra teşkilatına yapılacak.
Taşra teşkilatına ayrılan kontenjanların 522'si valilik birimlerinde, 529'u ise ilçe birimlerinde görevlendirilecek personelden oluşuyor.
İçişleri Bakanlığı Hangi Kadrolara Personel Alacak?
Personel alımı kapsamında büro personeli, çağrı karşılama personeli, avukat, arşiv uzmanı, psikolog, mühendis, mimar, programcı, tekniker, teknisyen, diğer teknik hizmet personeli, destek personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam sağlanacak.
Taşra teşkilatında özellikle büro personeli ve çağrı karşılama personeli kadroları öne çıkıyor.
İl ve ilçe birimleri birlikte değerlendirildiğinde taşra teşkilatına 613 büro personeli, 275 çağrı karşılama personeli ve 57 mühendis alınacak.
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Kontenjan Dağılımı
|Teşkilat
|Personel sayısı
|Bakanlık merkez teşkilatı
|119
|Valilik birimleri
|522
|İlçe birimleri
|529
|GENEL TOPLAM
|1.170
En Fazla Personel Alımı Hangi İllere Yapılacak?
İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatı için belirlediği kontenjanlarda en fazla alım İstanbul'a yapılacak.
İstanbul için 341, Ankara için 44, İzmir için 38, Kocaeli için 29, Bursa için 28, Antalya için 27 ve Tekirdağ için 26 personel kontenjanı ayrıldı.Ankara'daki 44 kişilik taşra kontenjanına ek olarak Bakanlık merkez teşkilatına 119 personel alınacak. Böylece Ankara'da görevlendirilecek toplam personel sayısı 163 olacak.
İçişleri Bakanlığı 81 İlin Personel Alımı Kadro ve Kontenjan Dağılımı
İçişleri Bakanlığının yayımladığı valilik ve ilçe birimleri pozisyon dağılım tablolarına göre, illere ayrılan kontenjanlar ve alım yapılacak unvanlar şöyle:
|İl / Teşkilat
|Valilik
|İlçe
|Toplam
|Alınacak pozisyonlar
|Adana
|2
|3
|5
|Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 1; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Adıyaman
|1
|2
|3
|Büro personeli (ön lisans) 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1
|Afyonkarahisar
|1
|5
|6
|Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 2
|Ağrı
|1
|4
|5
|Büro personeli (ön lisans) 3; temizlik görevlisi 2
|Aksaray
|0
|2
|2
|Büro personeli (ön lisans) 1; temizlik görevlisi 1
|Amasya
|0
|4
|4
|Büro personeli (ön lisans) 3; temizlik görevlisi 1
|Ankara
|25
|19
|44
|Büro personeli (lisans) 25; büro personeli (ön lisans) 11; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 1; inşaat mühendisi 2; temizlik görevlisi 4; şoför 1
|Antalya
|9
|18
|27
|Büro personeli (lisans) 11; büro personeli (ön lisans) 12; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 2; elektrik-elektronik mühendisi 1; inşaat mühendisi 1
|Ardahan
|8
|3
|11
|Büro personeli (lisans) 1; büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 5; elektrik-elektronik mühendisi 1; elektrik-elektronik teknisyeni 1
|Artvin
|5
|5
|10
|Büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; elektrik-elektronik mühendisi 1; elektrik-elektronik teknikeri 1
|Aydın
|4
|4
|8
|Büro personeli (lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; inşaat mühendisi 1; makine mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Balıkesir
|7
|4
|11
|Büro personeli (lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (lisans) 2; inşaat mühendisi 1; maden mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Bartın
|5
|2
|7
|Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 5; temizlik görevlisi 1
|Batman
|3
|1
|4
|Büro personeli (ön lisans) 2; elektrik-elektronik mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Bayburt
|9
|2
|11
|Büro personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 5; elektrik-elektronik mühendisi 1; elektrik-elektronik teknikeri 1; elektrik-elektronik teknisyeni 2
|Bilecik
|4
|4
|8
|Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; temizlik görevlisi 1
|Bingöl
|1
|6
|7
|Büro personeli (ön lisans) 6; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1
|Bitlis
|5
|2
|7
|Büro personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; elektrik-elektronik teknisyeni 2
|Bolu
|2
|7
|9
|Büro personeli (ön lisans) 6; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1
|Burdur
|1
|4
|5
|Büro personeli (lisans) 1; büro personeli (ön lisans) 2; programcı 1; temizlik görevlisi 1
|Bursa
|9
|19
|28
|Büro personeli (lisans) 4; büro personeli (ön lisans) 17; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 2; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Çanakkale
|2
|3
|5
|Büro personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; temizlik görevlisi 2
|Çankırı
|6
|5
|11
|Büro personeli (ön lisans) 4; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; elektrik-elektronik teknisyeni 1; temizlik görevlisi 2
|Çorum
|1
|4
|5
|Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; temizlik görevlisi 1
|Denizli
|5
|5
|10
|Büro personeli (lisans) 3; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; maden mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Diyarbakır
|2
|6
|8
|Büro personeli (lisans) 4; büro personeli (ön lisans) 2; inşaat mühendisi 1; makine mühendisi 1
|Düzce
|2
|4
|6
|Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1
|Edirne
|2
|6
|8
|Büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1
|Elazığ
|0
|3
|3
|Büro personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1
|Erzincan
|1
|8
|9
|Büro personeli (ön lisans) 8; temizlik görevlisi 1
|Erzurum
|4
|6
|10
|Büro personeli (lisans) 4; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; elektrik-elektronik mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Eskişehir
|4
|5
|9
|Büro personeli (lisans) 4; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; inşaat mühendisi 1
|Gaziantep
|7
|5
|12
|Büro personeli (lisans) 4; büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; inşaat mühendisi 1; makine mühendisi 1
|Giresun
|0
|7
|7
|Büro personeli (ön lisans) 6; temizlik görevlisi 1
|Gümüşhane
|3
|3
|6
|Büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1
|Hakkari
|2
|0
|2
|Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1
|Hatay
|10
|2
|12
|Büro personeli (ön lisans) 2; avukat 1; elektrik-elektronik mühendisi 1; inşaat mühendisi 2; makine mühendisi 1; maden mühendisi 1; mimar 1; programcı 1; temizlik görevlisi 2
|Iğdır
|0
|3
|3
|Büro personeli (ön lisans) 3
|Isparta
|0
|3
|3
|Büro personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1
|İstanbul
|222
|119
|341
|Büro personeli (lisans) 80; büro personeli (ön lisans) 86; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 22; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 106; çağrı karşılama personeli (lisans) 27; elektrik-elektronik mühendisi 1; inşaat mühendisi 3; makine mühendisi 1; mimar 1; temizlik görevlisi 12; koruma ve güvenlik görevlisi 2
|İzmir
|19
|19
|38
|Büro personeli (lisans) 12; büro personeli (ön lisans) 11; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 6; çağrı karşılama personeli (lisans) 3; inşaat mühendisi 1; maden mühendisi 1; temizlik görevlisi 3
|Kahramanmaraş
|5
|1
|6
|Büro personeli (lisans) 1; avukat 1; inşaat mühendisi 1; maden mühendisi 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1
|Karabük
|2
|4
|6
|Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1
|Karaman
|0
|4
|4
|Büro personeli (ön lisans) 3; temizlik görevlisi 1
|Kars
|5
|6
|11
|Büro personeli (lisans) 1; büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; temizlik görevlisi 1
|Kastamonu
|3
|12
|15
|Büro personeli (ön lisans) 11; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 2
|Kayseri
|4
|4
|8
|Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; inşaat mühendisi 1; maden mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Kırıkkale
|8
|3
|11
|Büro personeli (lisans) 3; büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; temizlik görevlisi 1
|Kırklareli
|7
|5
|12
|Büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1
|Kırşehir
|2
|2
|4
|Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1
|Kilis
|4
|1
|5
|Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; elektrik-elektronik mühendisi 1
|Kocaeli
|9
|20
|29
|Büro personeli (lisans) 10; büro personeli (ön lisans) 13; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 2; inşaat mühendisi 1
|Konya
|3
|6
|9
|Büro personeli (lisans) 5; büro personeli (ön lisans) 2; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Kütahya
|2
|6
|8
|Büro personeli (ön lisans) 5; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1
|Malatya
|3
|4
|7
|Büro personeli (lisans) 3; elektrik-elektronik mühendisi 1; inşaat mühendisi 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1
|Manisa
|5
|5
|10
|Büro personeli (lisans) 3; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; makine mühendisi 1; temizlik görevlisi 2
|Mardin
|7
|2
|9
|Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; inşaat mühendisi 1; makine mühendisi 1; mimar 1
|Mersin
|4
|3
|7
|Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 2; bilgisayar mühendisi 1; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Muğla
|9
|5
|14
|Büro personeli (lisans) 3; büro personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 4; çağrı karşılama personeli (lisans) 3; inşaat mühendisi 1; programcı 1
|Muş
|3
|3
|6
|Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1
|Nevşehir
|0
|2
|2
|Büro personeli (ön lisans) 2
|Niğde
|1
|3
|4
|Büro personeli (ön lisans) 2; programcı 1; temizlik görevlisi 1
|Ordu
|3
|4
|7
|Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Osmaniye
|0
|1
|1
|Büro personeli (ön lisans) 1
|Rize
|2
|5
|7
|Büro personeli (ön lisans) 4; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; temizlik görevlisi 1
|Sakarya
|7
|3
|10
|Büro personeli (lisans) 2; büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (lisans) 3; makine mühendisi 1
|Samsun
|3
|4
|7
|Büro personeli (lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; inşaat mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Siirt
|0
|2
|2
|Büro personeli (ön lisans) 2
|Sinop
|4
|3
|7
|Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (lisans) 1
|Sivas
|0
|5
|5
|Büro personeli (ön lisans) 4; temizlik görevlisi 1
|Şanlıurfa
|1
|14
|15
|Büro personeli (lisans) 6; büro personeli (ön lisans) 7; makine mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Şırnak
|1
|1
|2
|Büro personeli (ön lisans) 2
|Tekirdağ
|5
|21
|26
|Büro personeli (lisans) 8; büro personeli (ön lisans) 14; büro personeli (nüfus ve vatandaşlık ön lisans) 2; elektrik-elektronik mühendisi 1; mimar 1
|Tokat
|2
|4
|6
|Büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1
|Trabzon
|2
|4
|6
|Büro personeli (lisans) 3; makine mühendisi 1; programcı 1; temizlik görevlisi 1
|Tunceli
|1
|7
|8
|Büro personeli (lisans) 1; büro personeli (ön lisans) 6; temizlik görevlisi 1
|Uşak
|2
|2
|4
|Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 1; elektrik-elektronik mühendisi 1; temizlik görevlisi 1
|Van
|3
|4
|7
|Büro personeli (lisans) 3; büro personeli (ön lisans) 1; bilgisayar mühendisi 1; makine mühendisi 1; mimar 1
|Yalova
|3
|2
|5
|Büro personeli (ön lisans) 1; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2; çağrı karşılama personeli (lisans) 1; temizlik görevlisi 1
|Yozgat
|3
|3
|6
|Büro personeli (lisans) 1; büro personeli (ön lisans) 3; çağrı karşılama personeli (ön lisans) 2
|Zonguldak
|0
|3
|3
|Büro personeli (ön lisans) 2; temizlik görevlisi 1
|81 İL TOPLAMI
|522
|529
|1.051
|BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI (ANKARA)
|—
|—
|119
|Büro personeli 8; avukat 5; arşiv uzmanı 9; psikolog 1; çağrı karşılama personeli 5; mühendis 4; mimar 4; tekniker 3; teknisyen 11; diğer teknik hizmet personeli 5; destek personeli 59; koruma ve güvenlik görevlisi 5
|GENEL TOPLAM
|522
|529
|1.170
|119 merkez + 1.051 taşra personeli
İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hangi Birimlerde Personel Alınacak?
Bakanlık merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere ayrılan 119 personelin 58'i Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında, 34'ü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde, 12'si Personel Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek.
Merkez teşkilatında personel alımı yapılacak birimler ve kontenjanları şöyle:
|Bakanlık merkez birimi
|Kontenjan
|Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
|58
|Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
|34
|Personel Genel Müdürlüğü
|12
|112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
|6
|İller İdaresi Genel Müdürlüğü
|2
|Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
|2
|Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
|2
|Strateji Geliştirme Başkanlığı
|1
|Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
|1
|İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı
|1
|TOPLAM
|119
Merkez Teşkilatına Alınacak Personelin Unvan Dağılımı
|Pozisyon
|Kontenjan
|Büro personeli
|8
|Avukat
|5
|Arşiv uzmanı
|9
|Psikolog
|1
|Çağrı karşılama personeli
|5
|Mühendis
|4
|Mimar
|4
|Tekniker
|3
|Teknisyen
|11
|Diğer teknik hizmet personeli
|5
|Destek personeli
|59
|Koruma ve güvenlik görevlisi
|5
|TOPLAM
|119
İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?
Personel alımına başvuracak adayların 2026 yılı KPSS (B) grubu sınavından en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.
Başvurularda öğrenim durumuna göre şu puan türleri esas alınacak:
Adayların ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde düzenlenen genel şartları ve başvuracakları pozisyon için belirlenen özel şartları taşımaları gerekiyor.
Bazı pozisyonlar için belirli bölüm mezuniyetleri, yabancı dil belgesi, sürücü belgesi, özel güvenlik kimlik kartı veya mesleki deneyim şartı aranıyor.
İçişleri Bakanlığı 1.170 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?
İçişleri Bakanlığının 1.170 sözleşmeli personel alımı başvuruları 7 Aralık 2026 tarihinde başlayacak ve 11 Aralık 2026 saat 16.00'da sona erecek.
Başvurular, İçişleri Bakanlığının www.icisleri.gov.tr internet adresindeki Duyurular bölümünde yayımlanacak başvuru bağlantısı üzerinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Adaylar başvuru sırasında en fazla 30 yer ve/veya pozisyon unvanı tercih edebilecek.
İçişleri Bakanlığı Personel Alımında Sözlü Sınava Kaç Aday Çağrılacak?
Başvuruların tamamlanmasının ardından KPSS puanı ve tercih sıralaması esas alınarak her pozisyon için ilan edilen kontenjanın dört katına kadar aday sözlü sınav değerlendirmesine alınacak.Adaylar, tercih sıralamaları ve KPSS puanlarına göre yalnızca bir yer ve pozisyon unvanı için sözlü sınava katılabilecek.Sözlü sınav tarihleri İçişleri Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulacak. Adaylar sınav yeri, tarihi ve saatine ilişkin bilgilere e-Devlet üzerinden başvuru ekranından ulaşabilecek.