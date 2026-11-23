Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 21 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak alım, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adayları kapsayacak.

Personel alımında KPSS şartı aranmayacak. Adaylar noter kurasının ardından gerçekleştirilecek sözlü veya uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hangi Kadrolara İşçi Alacak?

Üniversitenin yayımladığı ilana göre, 7 farklı meslek grubunda toplam 21 sürekli işçi istihdam edilecek.

Kadro ve kontenjan dağılımı şöyle:

Alım yapılacak kadro Kontenjan Temizlik görevlisi 7 Elektrikçi (Genel) 4 Kaynakçı 2 Oto bakım onarımcısı (Otomotiv mekanikçisi) 2 Tarım işçisi (Tarla ürünleri) 2 Park bahçe görevlisi (Bahçe bakım elemanı) 2 Mutfak görevlisi 2 TOPLAM 21

Bütün kadrolar için ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olma şartı aranırken, elektrikçi, kaynakçı ve otomotiv mekanikçisi pozisyonlarında ilgili mesleki eğitim veya ustalık belgesi şartı bulunuyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşçi Alımı Başvuru Şartları Neler?

Üniversitenin işçi alımına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranacak:

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak.

KPSS şartı aranmamaktadır.

İlanın yayımlandığı tarihten önce Samsun il merkezi veya ilçelerinde ikamet ediyor olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya askerlikten muaf olmak.

Ortaöğretim (lise ve dengi okul) mezunu olmak.

Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretime devam etmiyor olmak. Açık öğretim öğrencileri bu kısıtlamanın dışında tutulacak.

Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Başvurulan pozisyon için belirlenen mesleki ve diğer özel şartları taşımak.

Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsünü ilanda belirtilen belgelerle karşılamak.

İlanın yayımlanmasından sonra ikametini Samsun'a taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

Adaylar, İŞKUR üzerinden yalnızca bir işyeri ve bir meslek kolu için başvuruda bulunabilecek.

Kadrolara Göre Özel Başvuru Şartları

Temizlik görevlisi (7 kişi): Herhangi bir lise veya dengi okuldan mezun olmak, açık ve kapalı alanlarda temizlik, basit bakım ve onarım, dağıtım ve taşıma işlerini yürütebilmek.

Elektrikçi (4 kişi): Mesleki ve Teknik Liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olmak veya Elektrik Tesisatçısı/Elektrik Tesisat ve Pano Montörü ustalık belgesine sahip olmak.

Kaynakçı (2 kişi): Mesleki ve Teknik Liselerin Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık dalından mezun olmak veya kaynakçılık ustalık belgesine sahip olmak.

Oto bakım onarımcısı (2 kişi): Mesleki ve Teknik Liselerin Motorlu Araçlar Teknolojisi alanından mezun olmak veya otomotiv mekanikerliği alanında ilgili ustalık belgesine sahip olmak.

Tarım işçisi (2 kişi): Herhangi bir lise veya dengi okuldan mezun olmak.

Park bahçe görevlisi (2 kişi): Herhangi bir lise veya dengi okuldan mezun olmak.

Mutfak görevlisi (2 kişi): Herhangi bir lise veya dengi okuldan mezun olmak.

Bütün pozisyonlarda 7/24 çalışma esasına engel bir durum bulunmaması ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün alınmamış olması gerekiyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İşçi Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Adaylar, iş ilanının İŞKUR internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, esube.iskur.gov.tr internet adresindeki İş Arayan bölümünden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek.

Üniversitenin duyurusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri ayrıca belirtilmedi. Başvuru tarihleri, ilanın İŞKUR'da yayımlanmasıyla netleşecek.

İşçi Alımında Kura ve Sınav Nasıl Yapılacak?

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin sürekli işçi alımında adaylar noter kurası ve ardından yapılacak sözlü veya uygulamalı sınava tabi tutulacak.

Temizlik görevlisi, tarım işçisi, park bahçe görevlisi ve mutfak görevlisi kadrolarında kura sonrasında sözlü sınav yapılacak.

Kaynakçı, elektrikçi ve oto bakım onarımcısı pozisyonlarında ise kura sonrasında uygulamalı sınav gerçekleştirilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınavlarda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği için 50 puan, mesleki yeterlilik için ise 50 puan üzerinden değerlendirme yapılacak.

Sınav sonucunda en yüksek puandan başlanarak açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Kura ve Sınav Sonuçları Nereden Açıklanacak?

Sözlü ve uygulamalı sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin www.omu.edu.tr internet adresinden duyurulacak.

Sınav sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri de üniversitenin resmî internet sitesinde yayımlanacak.Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör