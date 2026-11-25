Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9'uncu dereceden boş bulunan 20 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna yarışma sınavıyla personel alacak.

Alımlar, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Bölümlere Göre Kontenjanlar ve KPSS Puan Türleri

Bakanlığın uzman yardımcısı alımında öğrenim dallarına göre kontenjan dağılımı şöyle:

Mezuniyet bölümü KPSS puan türü En az puan Kontenjan Mimarlık P3 80 3 Şehir ve Bölge Planlama P3 80 3 Makine Mühendisliği P3 80 3 Çevre Mühendisliği P3 80 2 İktisat, İşletme P28 80 3 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi P29 80 2 Uluslararası İlişkiler P34 80 3 Sanat Tarihi P3 80 1 Toplam 20

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları

Adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmak).

İlanda belirtilen en az dört yıllık lisans programlarından veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

2025 veya 2026 yılında yapılan KPSS'de ilgili puan türünden en az 80 puan almış olmak.

Başvurular 9 Aralık'ta Başlayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuruları, 9-23 Aralık 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvuru adresi: kariyerkapisi.gov.tr/isealim

Yazılı Sınav Yapılmayacak

Yarışma sınavı, Ankara'da tek aşamalı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Adaylar, öğrenim dallarına göre KPSS puanı üstünlüğü esas alınarak sıralanacak. Her öğrenim dalı için belirlenen kontenjanın dört katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecek.

Sözlü Sınav Konuları ve Puan Dağılımı

Sözlü sınavda adaylar aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirilecek:

Değerlendirme konusu Puan Üniversite eğitimine ilişkin mesleki bilgi 30 Bakanlığın görev alanına ilişkin bilgi 10 Yabancı dil bilgisi 10 Kavrama, muhakeme, özetleme ve ifade yeteneği 10 Liyakat, temsil kabiliyeti ve mesleğe uygunluk 10 Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık 10 Genel yetenek ve genel kültür 10 Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık 10 Toplam 100

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.

Başarı sıralamasına göre 20 asil ve 10 yedek aday belirlenecek.

Uzman Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının resmî internet sitesinden duyurulacak.

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör