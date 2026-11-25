Kültür ve Turizm Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9'uncu dereceden boş bulunan 20 Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı kadrosuna yarışma sınavıyla personel alacak.
Alımlar, Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek.
Bölümlere Göre Kontenjanlar ve KPSS Puan Türleri
Bakanlığın uzman yardımcısı alımında öğrenim dallarına göre kontenjan dağılımı şöyle:
|Mezuniyet bölümü
|KPSS puan türü
|En az puan
|Kontenjan
|Mimarlık
|P3
|80
|3
|Şehir ve Bölge Planlama
|P3
|80
|3
|Makine Mühendisliği
|P3
|80
|3
|Çevre Mühendisliği
|P3
|80
|2
|İktisat, İşletme
|P28
|80
|3
|Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|P29
|80
|2
|Uluslararası İlişkiler
|P34
|80
|3
|Sanat Tarihi
|P3
|80
|1
|Toplam
|20
Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları
Adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor:
Başvurular 9 Aralık'ta Başlayacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı uzman yardımcısı alımı başvuruları, 9-23 Aralık 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını yapabilecek.
Başvuru adresi: kariyerkapisi.gov.tr/isealim
Yazılı Sınav Yapılmayacak
Yarışma sınavı, Ankara'da tek aşamalı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek.
Adaylar, öğrenim dallarına göre KPSS puanı üstünlüğü esas alınarak sıralanacak. Her öğrenim dalı için belirlenen kontenjanın dört katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sınava katılabilecek.
Sözlü Sınav Konuları ve Puan Dağılımı
Sözlü sınavda adaylar aşağıdaki kriterler üzerinden değerlendirilecek:
|Değerlendirme konusu
|Puan
|Üniversite eğitimine ilişkin mesleki bilgi
|30
|Bakanlığın görev alanına ilişkin bilgi
|10
|Yabancı dil bilgisi
|10
|Kavrama, muhakeme, özetleme ve ifade yeteneği
|10
|Liyakat, temsil kabiliyeti ve mesleğe uygunluk
|10
|Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık
|10
|Genel yetenek ve genel kültür
|10
|Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık
|10
|Toplam
|100
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için kurul üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekecek.
Başarı sıralamasına göre 20 asil ve 10 yedek aday belirlenecek.
Uzman Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman Yapılacak?
Sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının resmî internet sitesinden duyurulacak.
Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip edebilecek.