Rekabet Kurumu, Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri kapsamında bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 55 rekabet uzman yardımcısı alacak. Adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavına tabi tutulacak.

Rekabet Kurumu Personel Alımı Kontenjanları

Alım yapılacak kadroların dağılımı şöyle:

Kadro Kontenjan Rekabet Uzman Yardımcısı (Genel) 15 Rekabet Uzman Yardımcısı (İktisat) 15 Rekabet Uzman Yardımcısı (Hukuk) 15 Rekabet Uzman Yardımcısı (Bilişim) 10 Toplam 55

Hangi Bölüm Mezunları Başvuru Yapabilecek?

Genel alanı: İktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile işletme mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümü mezunları.

İktisat alanı: İktisat, işletme, ekonometri, istatistik, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar ile matematik mühendisliği bölümü mezunları.

Hukuk alanı: Hukuk fakültesi mezunları.

Bilişim alanı: Bilgisayar mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği ve yapay zekâ mühendisliği bölümü mezunları.

Ayrıca belirtilen bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da başvuru yapabilecek.

Başvuru Şartları Neler?

Adaylarda aşağıdaki şartlar aranacak:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

İlanda belirtilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

2025 veya 2026 KPSS'den ilgili puan türünde en az 80 puan almış olmak,

İlgili kadro için belirlenen aday sıralamasına girmek.

Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecek.

Hangi KPSS Puan Türleri Kabul Edilecek?

Alan KPSS puan türleri Sınava çağrılacak aday Genel P19, P24, P26, P27, P28, P33, P38, P41 300 İktisat P1, P12, P13, P14, P15, P16 300 Hukuk P4, P5, P6, P7 300 Bilişim P1, P2 200

Son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecek.

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?

Yazılı sınav, 23 Ocak 2027 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav yeri, saati ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin bilgiler Rekabet Kurumunun internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Yazılı Sınav Konuları Neler?

Alan Sınav konuları Genel Genel kültür ve genel yetenek, işletme, iktisat, hukuk ve İngilizce İktisat Genel kültür ve genel yetenek, işletme, iktisat ve İngilizce Hukuk Genel kültür ve genel yetenek, iktisat, hukuk ve İngilizce Bilişim Genel kültür ve genel yetenek, bilişim ve İngilizce

Bilişim alanında sınava katılacak adaylara yazılım, ağ, siber güvenlik, veri tabanları ve bilgi sistemleri, adli bilişim ve bilişim hukuku konularından sorular yöneltilecek.

Rekabet Kurumu İş Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Rekabet Kurumu uzman yardımcısı alımı için başvurular 7-21 Aralık 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar, e-Devlet üzerinden Rekabet Kurumu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetini kullanarak veya doğrudan Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden başvurularını yapabilecek.

Sınava ilişkin duyurular adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör