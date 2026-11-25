Rekabet Kurumu, Meslek Personeli Yönetmeliği hükümleri kapsamında bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 55 rekabet uzman yardımcısı alacak. Adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavına tabi tutulacak.
Rekabet Kurumu Personel Alımı Kontenjanları
Alım yapılacak kadroların dağılımı şöyle:
|Kadro
|Kontenjan
|Rekabet Uzman Yardımcısı (Genel)
|15
|Rekabet Uzman Yardımcısı (İktisat)
|15
|Rekabet Uzman Yardımcısı (Hukuk)
|15
|Rekabet Uzman Yardımcısı (Bilişim)
|10
|Toplam
|55
Hangi Bölüm Mezunları Başvuru Yapabilecek?
Genel alanı: İktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile işletme mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümü mezunları.
İktisat alanı: İktisat, işletme, ekonometri, istatistik, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar ile matematik mühendisliği bölümü mezunları.
Hukuk alanı: Hukuk fakültesi mezunları.
Bilişim alanı: Bilgisayar mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, yazılım mühendisliği ve yapay zekâ mühendisliği bölümü mezunları.
Ayrıca belirtilen bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da başvuru yapabilecek.
Başvuru Şartları Neler?
Adaylarda aşağıdaki şartlar aranacak:
Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecek.
Hangi KPSS Puan Türleri Kabul Edilecek?
|Alan
|KPSS puan türleri
|Sınava çağrılacak aday
|Genel
|P19, P24, P26, P27, P28, P33, P38, P41
|300
|İktisat
|P1, P12, P13, P14, P15, P16
|300
|Hukuk
|P4, P5, P6, P7
|300
|Bilişim
|P1, P2
|200
Son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecek.
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcılığı Sınavı Ne Zaman?
Yazılı sınav, 23 Ocak 2027 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav yeri, saati ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin bilgiler Rekabet Kurumunun internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Yazılı Sınav Konuları Neler?
|Alan
|Sınav konuları
|Genel
|Genel kültür ve genel yetenek, işletme, iktisat, hukuk ve İngilizce
|İktisat
|Genel kültür ve genel yetenek, işletme, iktisat ve İngilizce
|Hukuk
|Genel kültür ve genel yetenek, iktisat, hukuk ve İngilizce
|Bilişim
|Genel kültür ve genel yetenek, bilişim ve İngilizce
Bilişim alanında sınava katılacak adaylara yazılım, ağ, siber güvenlik, veri tabanları ve bilgi sistemleri, adli bilişim ve bilişim hukuku konularından sorular yöneltilecek.
Rekabet Kurumu İş Başvuruları Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?
Rekabet Kurumu uzman yardımcısı alımı için başvurular 7-21 Aralık 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar, e-Devlet üzerinden Rekabet Kurumu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetini kullanarak veya doğrudan Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden başvurularını yapabilecek.
Sınava ilişkin duyurular adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecek.