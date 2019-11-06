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başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alım başvuru şartları neler? İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru ekranı

Genel Müdürlüğü, kurumun merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek amacıyla, üzerinden 500 sürekli yapılacağını duyurdu. (İŞKUR) aracılığıyla yayımlanan ilana başvuruda bulunabilmek için birtakım şartlara sahip olmak gerekiyor. Alım yapılacak işçi sayısının yüksek olmasının yanı sıra devlet statüsünde çalışacak bir kamu personeli olma avantajı, söz konusu ilana gösterilen ilginin yüksek olmasına neden oldu. Öte yandan atama yerlerinin büyük şehirler olması da, adaylar için bir başka avantajlı durum. Bu avantajlar dolayısıyla Devlet Su İşleri ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler, başvuruda KPSS şartı var mı gibi soruların cevapları merakla araştırılıyor. İŞKUR iş arayan sayfası aracılığıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kamu personeli alımına başvuru yapacak olanların merak ettikleri detaylar...

Giriş Tarihi: 6.11.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 09:07
İŞKUR Devlet Su İşleri işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alım başvuru şartları neler? İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru ekranı

Greyder, dozer, ekskavatör, yükleyici, treyler operatörü; ağır vasıta, motor, demir kaynak, oto elektrik, ağaç işleri, çarkhane, döşeme, kaporta, boya, tesisat elektrik ustası, sondaj işçisi, SRC4 ve SRC5 belgeli ağır vasıta şoförü gibi farklı meslek alanlarında yapılacak DSİ personel alımı için başvuru yapabilmenin öncelikli şartı lise mezunu olmak. Bununla birlikte kurumun adaylarda aradığı diğer şartlar ilanda yer alıyor. DSİ personel alımı şartları neler? Söz konusu şartlara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DSİ 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DSİ personel alımı başvuruları için açılacak ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 05.11.2019 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Söz konusu talep ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilir.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, açık pozisyonlarda istihdam edilmek üzere başvuruda bulanacak olan adaylarda aradığı özellikler şu şekilde:

  • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak
  • Sağlık Bakanlığından onay almış, psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş psikoteknik raporu alabilecek durumda olmak
  • Askerlik ile ilişiği bulunmamak
  • İlanın yayımlandığı tarih itibarıyla 3 yıl süreyle çalıştığını belgelendiren; SGK'dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservisten en az birine sahip olmak
  • İlan tarihi itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak

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İŞKUR Devlet Su İşleri işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? DSİ personel alım başvuru şartları neler? İŞKUR DSİ işçi alımı başvuru ekranı
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