Hamile işçiye doktor kontrolü için izin verilir mi? Hamilelikte kontrol izni ücretli mi?

Hamile İşçiye Periyodik Kontroller İçin Ücretli İzin Verilir

Hamile kadın işçilerin periyodik kontrolleri ve sağlık durumları nedeniyle daha hafif bir işte çalıştırılmalarına ilişkin düzenlemeye 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde yer verilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde; "Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz." hükmü yer almaktadır.

Hamilelikte Doktor Kontrolü İçin Alınan İzin Ücretli mi?

Kanundaki düzenlemeye göre hamile kadın işçiye, hamilelik süresince yapılacak periyodik kontroller için ücretli izin verilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla hamile işçinin periyodik kontrolleri nedeniyle kullandığı izin ücretsiz izin olarak değerlendirilemez ve bu izin nedeniyle işçinin ücretinden kesinti yapılamaz.

Hamile İşçi Daha Hafif Bir İşte Çalıştırılabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesi, hamilelik döneminde işçinin sağlık durumuna uygun bir işte çalıştırılması konusunda da düzenleme içermektedir. Buna göre hekim raporuyla gerekli görülmesi halinde hamile kadın işçi, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır.

Daha Hafif İşte Çalıştırılan Hamile İşçinin Ücreti Düşürülebilir mi?

Hekim raporu doğrultusunda daha hafif bir işte çalıştırılan hamile kadın işçinin ücretinde bu nedenle indirim yapılamaz. Kanunda açıkça "Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre işçinin hamileliği nedeniyle sağlık durumuna uygun daha hafif bir işe geçirilmesi, ücretinin düşürülmesine gerekçe oluşturmaz.

Hamile Kadın İşçinin Kontrol İzni Hakkı

Sonuç olarak, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine göre hamile kadın işçiye hamilelik süresince periyodik kontroller için ücretli izin verilmesi gerekmektedir. Hekim raporuyla gerekli görülmesi halinde ise hamile işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır ve bu nedenle ücretinde herhangi bir indirim yapılamaz.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör