İhbar Süresinde Rapor Alan İşçinin İhbar Süresi Uzar mı?

İhbar Süresinde Sağlık Raporu Alınırsa İhbar Süresi Uzar mı?

4857 sayılı İş Kanunu'nun "Süreli fesih" başlıklı 17. maddesinde;

"Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir."

hükümlerine yer verilmiştir.

İhbar süresi içerisinde işçinin hastalanarak sağlık raporu alması halinde, raporlu geçen günlerin ihbar süresinden sayılıp sayılmayacağı önem taşımaktadır.

Yargıtay içtihatlarına göre, hastalık nedeniyle iş sözleşmesinin askıda kaldığı süre ile ihbar süresi iç içe geçemeyeceğinden, raporlu olunan dönemde ihbar süresinin işlemesi durmakta ve raporun sona ermesinden sonra kalan ihbar süresi işlemeye devam etmektedir.

Buna göre, işçinin ihbar süresi içerisinde sağlık raporu alması halinde, kural olarak rapor süresi kadar ihbar süresi uzamaktadır.

Ancak hastalık nedeniyle devamsızlığın 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/I maddesinde öngörülen şartları oluşturması halinde, işverenin sağlık sebepleriyle haklı nedenle fesih hakkına ilişkin hükümler ayrıca değerlendirilmelidir.

Öte yandan, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı" başlıklı 25. maddesinin (I) numaralı bendinde;

"(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar."

hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle uzun süreli sağlık raporlarında, yasal şartların oluşması durumunda işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkı da dikkate alınmalıdır.

Raporlu İşçinin Sosyal ve Ekonomik Hakları Devam Eder mi?

İhbar süresi içerisinde sağlık raporu alınması, iş sözleşmesini kendiliğinden sona erdirmemektedir. Bu nedenle işçinin iş sözleşmesinden, toplu iş sözleşmesinden ve ilgili mevzuattan kaynaklanan hakları, bu haklardan yararlanma şartları çerçevesinde devam etmektedir.

Raporlu işçi, işyerinde çalışanlara sağlanan sosyal ve ekonomik haklardan, ilgili düzenlemelerde öngörülen koşulları taşıması halinde yararlanabilecektir.

Ancak raporlu olunan dönemde ücret ödenmesi ve diğer ekonomik haklardan yararlanılması, ilgili mevzuat ile iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre değerlendirilmelidir.

Öte yandan, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin (I) numaralı bendinin son cümlesinde;

"Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez."

hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle iş sözleşmesinin devam etmesi, raporlu olunan bütün günler için işverenin ücret ödeme yükümlülüğünün bulunduğu anlamına gelmemektedir. İşçi lehine sözleşme hükümleri ve ilgili diğer yasal düzenlemeler ise saklıdır.

Ayrıca işçinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 18. maddesinde öngörülen şartları taşıması halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanması mümkündür.

İhbar Süresinde Rapor Alan İşçiler Nelere Dikkat Etmeli?

İhbar süresi içerisinde sağlık raporu alan işçilerin, raporun başlangıç ve bitiş tarihlerini dikkate alarak iş sözleşmelerinin sona erme tarihini doğru değerlendirmeleri önem taşımaktadır.

Yargıtay içtihatları doğrultusunda, ihbar süresi içerisinde alınan sağlık raporları kural olarak ihbar süresinin işlemesini durdurmakta ve rapor süresi kadar uzamasına neden olmaktadır.

Bu nedenle işçinin hakları değerlendirilirken ilk fesih bildiriminde öngörülen tarih, raporlu geçen süreler, iş sözleşmesinin hukuken sona erdiği tarih ve ilgili mevzuattaki sınırlamalar birlikte değerlendirilmelidir

Haber Girişi Baki Sancak - Editör