Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına ilave bir derece verilir mi?

Teknik Eğitim Fakültesi mezunları, 657 sayılı Kanunun 36/A-2'nci maddesi çerçevesinde ilave bir derece hakkından yararlanır mı?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının ikinci bendinde "Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, ..." hükmüne yer verilmek suretiyle mezkûr maddede sayılan unvanları ihraz edenler ile belirtilen eğitim kurumlarından mezun olanların Devlet memuriyetine girmeleri halinde hizmet sınıfı şartına bağlı olmaksızın memuriyet giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edileceği ifade edilmiştir.Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarına memuriyete giriş derecesine bir derece ilave edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.