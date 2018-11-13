Bir yaş, büyük fark!

Kate Middleton 'Yaşından daha yaşlı göründüğü' basında çok yer alan ve benim de merak ettiğim bir konu. Özellikle; yeni evli ve henüz anne olmayan, kendisinden 1 yaş küçük Meghan Markle ile görünümlerinde büyük bir uçurum olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bunun nedeninin evlilik, çocuk sahibi olmak, genetik faktörler, saray yaşamının zorlukları ve giyim tarzından kaynaklandığını düşünenler var. Bakalım Meghan Markle görünümünde, evliliğin ileriki yıllarında ve anne olduktan sonra ne gibi değişiklikler olacak.

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