Kayak tatili için kıyafet listesi...

Kayak tatili için kıyafetlerimde nelere dikkat etmeliyim? Seçerken nelere özen göstermeliyim? diye düşünenlere... Oldukça keyifli olacak kayak tatilinizde soğukla nasıl başa çıkacağım diye düşünmeyin çünkü biz sizin için düşündük... Kayak tatili için işte sizlere kıyafet listesi!
Giriş Tarihi: 16.1.2020 15:34Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 17:12ABONE OL
KAYAK TAKIMI
Kayak montu ve kayak pantolonundan oluşacak takım, kayağa giderken yanımıza almamız gerekenlerden kayak kıyafetlerinin su geçirmeyen, orijinal olarak kayak sporu için üretilmiş olanlarından almanız gerekmektedir.