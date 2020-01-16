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tatili için kıyafet listesi...

tatili için kıyafetlerimde nelere dikkat etmeliyim? Seçerken nelere özen göstermeliyim? diye düşünenlere... Oldukça keyifli olacak kayak tatilinizde soğukla nasıl başa çıkacağım diye düşünmeyin çünkü biz sizin için düşündük... Kayak tatili için işte sizlere kıyafet listesi!

Giriş Tarihi: 16.1.2020 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 17:12 ABONE OL
Kayak tatili için kıyafet listesi...

KAYAK TAKIMI

montu ve kayak pantolonundan oluşacak takım, kayağa giderken yanımıza almamız gerekenlerden kayak kıyafetlerinin su geçirmeyen, orijinal olarak kayak sporu için üretilmiş olanlarından almanız gerekmektedir.

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Kayak tatili için kıyafet listesi...
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