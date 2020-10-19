Abiye seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Vücut tipine göre abiye seçimi nasıl yapılmalı? İster elma vücut tipi olun, ister armut yada kum saati vücudunuz olsun abiye seçerken şık görünmenin yolu doğru tercihten geçiyor. Düğün, davet, mezuniyet, parti gibi özel günler için seçeceğiniz abiyede vücut tipine göre dikkat etmeniz gerekenleri sizler için derledik.

Tercih edilen renk, kumaş, model tamamen davetin konseptine uygun olması gerekiyor. Ten rengi, kullanılan kumaş türü seçim yaparken her ne kadar büyük önem taşısa da abiye seçiminin en kilit noktası vücut tipine göre seçim yapmaktır.

ELMA VÜCUT TİPİNE UYGUN ABİYE NASIL SEÇİLİR?

Boyun kısa, omuzlar geniş, bel kalınken basen bölgesine indikçe daralma olan vücut tipine "Elma Tipi" denir. Bu tarz vücutlarda bedenin üst kısmını ince göstermek için özellikle V yakalı abiye modellerini tercih etmeliler.

ARMUT VÜCUT TİPİNE UYGUN ABİYE NASIL SEÇİLİR?

Göğüsler küçük, omuzlar dar ve bel inceyken basen ve üst bacak bölgesinde geniş olan vücut tiplerine Armut Tipi diye adlandırılır. Böyle bir vücut tipine sahip kadınların bellerini sıkıca saran basen bölgesinde bollaşan elbiseleri seçerek daha ince görünebilirler.

KUM SAATİ VÜCUT TİPİNE UYGUN ABİYE NASIL SEÇİLİR?

Kum Saati vücut tiplerinde göğüs ve basen bölgesi bel bölgesine göre daha geniştir. Böyle bir vücut tipine sahip kadınlar, bel bölgesini vurgulayan balık kesim elbiseler ya da basene kadar oturan, basen bölgesinde hafif genişleyen modeller tercih etmeleri onları çok daha şık gösterecektir.

DİKDÖRTGEN VÜCUT TİPİNE UYGUN ABİYE NASIL SEÇİLİR?

Bu tarz vücutlarda geniş omuzlar, düz bir bel, dar basenler ve uzun bacaklar en belirgin özelliklerini oluşturuyor. Straplez ya da askılı modeller dikdörtgen vücutlu kadınları çok daha şık gösterecektir.

Kaynak: Elmaelma