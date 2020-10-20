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Hangi pantolonla hangi giyilir?

Kimi zaman pantolonlarımızın altına hangi ayakkabıyı tercih etmemiz gerektiğini şaşırıp kalırız. İşte sizlere pantolon ve önerileri...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:27 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:27 ABONE OL
Hangi pantolonla hangi ayakkabı giyilir?

Dar paçalı kısa pantolonları stilettolarla kullanabilir ve çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Dar ve kısa paçalı pantolonlar boyunuzu uzun göstereceği için altına filet ayakkabılar, babetler ve oxford tarzı ayakkabılarda güzel durur.Dar paçalı ve kısa pantolonları bilek detayı olan ayakkabılarla da kullanabilirsiniz. Ancak böyle bir ayakkabı kullanmak istiyorsanız boyunuzun uzun olmasında fayda var.

PANTOLONUN PAÇASINI GÖSTERİŞLİ HALE GETİRİYOR

Dar paçalı pantolonlarla kullanabileceğiniz bir diğer ayakkabı modeli de boğazı desenli kısa botlar ve uzun çizmeler. Bol paça pantolonlarla son yıllarda en çok tercih edilen model dolgu topuklar.Bunun yanı sıra takunya modeli ayakkabıları ve botları da kullanabilirsiniz. Bol paça pantolon altına giyeceğiniz dolgu topuk bir ayakkabı sizin daha uzun olduğunuz algısı yarattığı gibi pantolonun paçasını da gösterişli hale getiriyor.

Kaynak: elmaelma

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Hangi pantolonla hangi ayakkabı giyilir?
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