Eski kıyafetler nasıl değerlendirilir?

Küçük gelen kıyafetlerimiz veya sürekli olarak giyinmekten sıkıldığımız kıyafetler hepimizin dolabında bir köşesinde atılmak için bekliyordur. Zamanı gelince veya gözümüze çarptıkça çöp sepetine atmak yerine kıyafetleri yenilemeyi hiç denediniz mi? Yapmanız gereken tek şey eski olan veya gözünüzün sürekli olarak alışık olduğu bu kıyafetlere yeni bir görünüm kazandırarak sadece size özgü bir model ortaya koyabilirsiniz!

MODASI GEÇEN UZUN ETEKTEN ELBİSE YAPIN

Bir dönem oldukça popüler olan bileklere kadar uzanan etekler artık yerini ya tek parça elbiseye ya da tulumlara bıraktı. İşte bu noktada uzun eteğinizi çöpe atmak yerine eteğinize yeni bir boyut kazandırarak elbiseye dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Eteğinizin belini çerçeveleyecek şekilde ve göğüs kısmınızı sıkacak şekilde uygun uzunlukta bebe lastiği alın ve eteğinizin bel kısmını içeri dikiş atarak dikin. Straplez bir elbise gibi eteğinizi dizlerinize uzanacak şekilde elbise olarak kullanamaya devam edebilirsiniz!

CEPLERLE KIYAFETİNİZE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRIN

Tek renk kıyafetleriniz artık size sürekli olarak aynı şeyleri giyiyormuş hissi veriyorsa farklı modellerle kıyafetlerinizi süsleyebilirsiniz. Mesela beyaz bir tişörtün üzerine kullanmadığınız bir kotun ceplerini kesip üzerine dikebilirsiniz. Aynı şekilde farklı bir hava kazandıran bu yöntemi tek renk düz elbiselerinize hatta pantolonlarınızda bile kullanabilirsiniz.

KOTLARINIZA MODEL VEREREK RENKLENDİRİN

Düz kotlar giymekten sıkıldıysanız hiç öyle farklı farklı modellerdeki tasarım kotlara büyük paralar harcamanıza gerek yok evdeki düz renk bir kotunuzu istediğiniz yerlere maket bıçağı ile farklı uzunluklarda ince yırtıklar oluşturarak sarı veya yeşil gibi boylarla renklendirerek kendi tarzınızı oluşturabilirsiniz.

HAREKETLİ BİR GECE ELBİSESİ İÇİN...

Günlük hayatta uzun veya kısa fark etmeksizin bir elbisenizi hareketli bir gece kıyafetine dönüştürebilirsiniz. Hepimiz biliyoruz ki farklı farklı yerlere gitmek için harcayacağınız gece kıyafetleri neredeyse dudak uçuklatıyor. İşte kendi tarzınızda bir gece kıyafeti oluşturmak için size bir fırsat sunuyoruz. Bir kıyafeti hareketli kılan en önemli detay danteldir. straplez bir elbisenizin kollarına veya etek uçlarına dantel dikerek elbisenizi bir gece kıyafetine dönüştürebilirsiniz.

YAPBOZ GÖMLEKLER

Düz gömleklerden sıkılıp biraz hareketli şeyler giyinmeyi tercih ediyorsanız düz gömlediğiniz istediğiniz bölgesini keserek o parçanın yerine gömleğinize uyacak bir renkte dantel dikerek gömleğinize bambaşka bir görünüm verebilirsiniz.

Kaynak: elmaelma