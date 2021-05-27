Vintage ne demek? Vintage kıyafetler nasıl kullanılmalı?

Vintage, antika kadar eski değil ancak 10-30 yıl arası giyim kuşam, araba gibi modadan nasibini alan eski ürünler için kullanılır. İsim olan Vintage'ın Türkçe karşılığı ise bağ bozumudur. Retro ise geriye doğru anlamına gelir ve moda dünyasında "geçmişe ait" olarak kullanılır. Vintage, yani gerçekten eski kıyafetlerden oluşan bir stile; Retro deriz.

HER KIYAFET VINTAGE DEĞİLDİR!

Vintage giyim modası, eski döneme ait parçaların hem modern hem de retro bir tarz oluşturarak günümüze uyarlanmasıdır. Ancak bu giyim tarzında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta eski olan her kıyafetin vintage olmadığıdır. Doğru parçaları birleştiremediğinizde, tarz olmak yerine modası geçmiş bir görünüme sahip olabilirsiniz.

VINTAGE PARÇALAR NASIL KULLANILMALI?

Vintage tarzı günlük kullanımlarda basic parçalarla çok rahat bir şekilde kombinleyebilirsiniz. Örneğin; bir kot pantolonla vintage ipek bluz ya da gömlek giyebilirsiniz. Vintage uzun bir etek, beyaz bir tişört sizi anında eski dönemlere götürecektir