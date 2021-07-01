Seiko okyanusları korumak için, PADI ve PADI AWARE Vakfı ile güçlerini birleştirdi

Seiko Watch Corporation, PADI® ve PADI AWARE Vakfı'nın Deniz Atığı Projesi ile, okyanusları çöplerden arındırmak ve korumak için yeni iş birliğini duyurdu. Seiko, bu zorluğun üstesinden gelebilmek için Seiko Prospex Save the Ocean koleksiyonundan elde edilen gelirin bir kısmını, deniz atıklarını temizleyen ve rapor eden vakfa (dalgıç topluluğuna) bağışlayacak.





Seiko'nun dalgıç saatlerinin tarihi 1965 yılında Japonya'nın ilk dalgıç saatini üretmesi ile başladı. O zamandan bu yana, Seiko'nun dalgıç saatleri profesyonel dalgıçların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi ve güvenlik, güvenilirlik, okunabilirlik ve kullanım kolaylığı açısından dönüm noktası sayılan özelliklere sahip birçok saat üretildi. Bugün Seiko, dalgıç saatlerinin küresel standardını gururla korumayı sürdürüyor, aynı zamanda geleneği de koruyarak Prospex koleksiyonu aracılığıyla elli yıllık inovasyon üzerine inşa ediyor.



Seiko, küresel PADI dalış topluluğunun daha temiz ve daha sağlıklı okyanuslar için deniz çöplerini temizleme ve önleme çalışmalarına sponsor olmaktan gurur duyuyor. PADI AWARE Vakfı™ Deniz Atığı Programının kalbinde, Dive Against Debris® (Atığa Karşı Dal) olarak bilinen dünyanın en büyük sualtı sivil bilim hareketi ve temizleme girişimi yer almaktadır. 70.000'den fazla dalgıç, değişimi savunmak ve uzun vadeli atık yönetimi çözümleri hakkında bilgi vermek için çalışarak sivil toplum kuruluşları, hükümetler ve yerel topluluklarla aktif olarak paylaşılan gezegendeki deniz tabanı atığına ilişkin en kapsamlı sualtı veri tabanının oluşturulmasına katkıda bulundu.

Seiko'nun girişimi, "sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmak" olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 14 ile yürütülecek.