Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, 350 Evler Mahallesi'nde bulunan 6 ayrı evin kömürlüklerini ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Kömürlüklerde ve çevresindeki eşyalarda yangın çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangınlardan 3'ü ev sahipleri tarafından kendi imkânlarıyla söndürülürken, diğer 3 yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri, olayın ardından çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheli kişi ya da kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.