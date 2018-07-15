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Babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz

Hain gece sonrası felç kalan , “Artık oğlumu gezdiremiyorum. Ama vatanım milletim için bu haldeyim. Bir daha olsa yine yaparım” dedi

BEYZA KABASAKAL 15 Temmuz İhaneti Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018
Babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz
darbe girişimi gecesi G3 mermisiyle yaralanarak omuriliğinden aşağısı felç kalan , o gece yaşananları 15 Temmuz'un ikinci yılında SABAH'a anlattı. Ahmet Kahraman o gece ve sonrasında yaşananlarla ilgili şunları söyledi; "BU ZAFER UNUTULMASIN"
"Ben Cumhurbaşkanımız telefonundan açıklama yaptığı an köprüye çıktım. Sokaklar, hastaneler insan seliydi. Ortalık o gece kan gölü olmuştu ama insanlar bırakın kaçmayı mermilerin üzerine yürüyordu. Elimizde bir tane silah yoktu ama direndik. Kimin için vatan için, Erdoğan için. Dünya'da böyle bir tane daha halk bulamayız. Orada olanları, üzerimize gelen mermileri görüntülerden izleyerek anlayamayız kesinlikle. Allah bir daha yaşatmasın ama bugünün acısı değil ama zaferi unutulmasın." O geceden sonra devletin her koşulda kendisi ve ailesinin arkasında durduğunu söyleyen Kahraman: "15 Temmuz'dan sonra bütün tedavi masraflarım ve ilaçlarım karşılandı. Hala da tedavilerim devam ediyor ve her türlü ihtiyacım karşılanıyor. Devlet maddi anlamda sağ olsun hiçbir şekilde bizi düşündürtmedi. Bütün ailem benim yaşadıklarımın arkasında durdu. Bir kişi bile değer miydi? demedi. Kızımı beş ay boyunca göremedim. Haberlerde yaralarımı görünce korkmuş beni görmek istemedi. Eve taburcu oldum hala beni görmeye çekiniyordu. İnsanın ağırına gidiyor. Oğlum top oynuyor çıkıp yanına gidip oynayamıyorum. Ellerinden tutup gezdiremiyorum. Ama böyle zamanlarda kendime ne diyorum. Saçma sapan bir nedenden olmadı. Vatanım, milletim için bu haldeyim ben. Bir daha olsa arabam hazır şu halde bile bir saniye düşünmem giderim."

"15 TEMMUZ FETÖ'CÜLERİ TEMİZLEDİ"
"Arkadaş bildiğimiz insanlar hain çıktı. 15 Temmuz'un en güzel yanı buydu. Bazen iyi ki bir yandan da darbe girişimi olmuş ki, devletin her yerine kan emici gibi yapışmış 'cüler ortaya çıktı. Şer yüksekti ama ülkeye hayrı da çok güzel olacak. Cumhurbaşkanımız FETÖ ile sağlam adımlar atarak mücadele ediyor. Bu ülkede her gün bir sürü çocuk doğuyor. Atalarımızın bir lafı var. Annesiz babasız yaşanır ama da vatansız yaşayamazsın diye." Kahraman seçim sonuçlarından çok mutlu olduğunu ve bundan her şeyin daha da güzel olacağını söyledi. "Daha biz ailemizi yönetemezken Cumhurbaşkanımız koca devletimizi yönetiyor.
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Babasız yaşanır ama vatansız yaşanmaz
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