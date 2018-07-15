Dik duruşumuzla dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz

Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı değişim ve büyümenin, İslam dünyasında öncü konumda olmasının, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyaya karşı gösterdiği dik duruşun herkesi rahatsız ettiğini ifade eden Kuzu Grup
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu
, "Büyümemize tahammül edemeyen dış güçlerin içimizdeki hainlerle birlik olup 15 Temmuz'da kalkıştığı alçak darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde halkımızın desteğiyle atlatıldı" dedi. Hain darbe girişiminin ardından Türkiye'ye duyulan güven sayesinde kalkışmanın izlerinin kısa sürede aşıldığını ifade eden Kuzu, "İş dünyasının siyasi iktidarımıza güvenerek yatırımlarına devam etmesi bu süreci az yarayla atlatmamızı sağladı. Kuzu Grup olarak biz de yatırımlarımıza tüm enerjimizle ara vermeden devam ettik. Biliyorduk ki ülkece bir olursak her şeyin üstesinden gelecek güce sahibiz" açıklamasını yaptı. Özellikle Gezi olaylarıyla başlayan süreçte ekonominin hedef alınmasının nedeni neydi?
Dış güçlerin desteklediği marjinal grupların, çeşitli eylemlerle ülke geneline yaymaya çalıştığı Gezi olayları, ekonomimizi hedef almıştı. İstanbul'da başlayan Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere yayılan eylemlerle kamu malları yağma edildi, çok sayıda vatandaşımız, polisimiz, devlet görevlilerimiz yaralandı. Yaklaşık 15 gün boyunca süren ve geniş çaplı kaos ortamı yaratma çabasıyla ülkemizi milyar dolarlık zarara uğratan eylemler sonucunda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o günlerde yaptığı açıklamada zararın 1.4 milyar dolar olduğunu söylemesine karşın uzmanlar makroekonomik göstergeler bazında telafisi büyük zararların olduğunu belirtmişti. Gezi olayları sırasında ve sonrasında piyasalarda görülen ciddi dalgalanmalar ülke ekonomimizi olumsuz etkiledi. Dolar ve faizdeki fırlama, enflasyon ve işsizliğin yükselmesi gibi olumsuzluklarla birlikte ülkemiz ciddi zarar yaşadı. Ülkemizin önlenemez yükselişinin önüne geçmek isteyen dış güçlerin desteklediği bu eylemler hükümetimiz ve güvenlik güçlerimizin desteğiyle kısa sürede bastırıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüyen güçlü Türkiye'mize yapılan yatırımların önlenmesine yönelik çıkan bu hain kalkışma daha büyük sonuçlara varmadan önlenerek ülkemiz hızlıca toparlandı. Dünyada hiçbir ülke böylesi bir durumu kolay atlatamazdı. Siyasi liderimizin dik duruşu ve halkımızın sağduyusuyla hain kalkışmanın etkileri kısa sürede aşıldı. Türkiye'nin gelen her saldırıyı püskürterek 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümesinin arkasında neler yatıyor?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık daha uzun soluklu hedefleri ortaya koyma konumuna geldi. Büyük rüyamız dünyada ilk kez 3 katlı tünel konumunda olan Kanal İstanbul
, 35.6 milyar dolar yatırım değeriyle hayata geçirilecek olan Üçüncü Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale
1915 Köprüsü gibi mega projelerle 2023 hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerliyoruz. Bu hedeflere giderken en büyük gücümüz Recep Tayyip Erdoğan. Hem Ak Parti hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıldır girdiği 14 sandık yarışından büyük bir zaferle çıktı. Türkiye üzerine oynanan kirli oyunlara rağmen halkımız bir kez daha 'istikrar' diyerek liderimize olan inancını gösterdi. ÜLKEMİZ ADINI DÜNYAYA KAZIYACAK 24 Haziran seçimleriyle başlayan yeni süreçle Türkiye ekonomisinde ne bekleniyor?
Ülkemiz üzerine oynanan
kirli oyunlara rağmen halkımızın
bir kez daha 'istikrar' dediği
24 Haziran seçimleriyle birlikte
piyasalar üzerindeki belirsizlik
ortadan kalktı. Tüm sektörlerde
olduğu kadar inşaat sektörü de
varacağı hedeflere daha hızlı
ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin
'İlk Başkanı' olarak tarihe
geçtiği 24 Haziran seçimlerinin
ardından 2023 hedeflerimiz
doğrultusunda Kanal İstanbul,
yerli otomobil, Üçüncü Havalimanı,
Çanakkale 1915 Köprüsü
gibi mega projelerin yapımına
hız kesmeden devam edilecek
ve ülkemiz adını çağ atlatan
projelerle dünyaya kazıyacak.
Dinamik ve genç nüfusumuzla
ekonominin çarkları her zamankinden
daha hızlı bir tempo ile
dönecek. ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYARIZ Demokrasiye müdahale girişiminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak için neler yaptınız?
Böylesi hain bir kalkışma
karşısında vatansever yurttaşlarımızla
birlikte Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın
"Sokağa çıkın" çağrısına kulak
verdik. Birlik olduğumuzu herkese
göstererek dik duruşumuzla
dünyaya örnek olduk. Ülkemizi
yıpratmaya ve bölmeye çalışan
hainlere bunu başaramayacaklarını
kanıtladık. Kuzu Grup
olarak ülkemiz üzerine oynanan
siyasi ve ekonomik oyunlara rağmen
ülkemizin geleceğine inanarak
yatırımlarımızı sürdürdük
ve sürdüreceğiz. Gayrimenkul
sektörünün önde gelen oyuncularından
biri olarak bu süreçte
sıcak para akışını sağlayacak her
türlü kampanyayı destekledik.
Ülkemize duyduğumuz aşkla
kalkınmamız adına yapılacak
her işte elimizi taşın altına koymaya
hazırız.