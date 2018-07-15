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Dik duruşumuzla dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz

Türkiye üzerinde oynanan kirli oyunlara en güzel cevabı Türk milletinin verdiğini ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su , “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dik duruşu ve halkımızın sağduyusuyla ülkemizi bölmeye çalışan hainlere bunu başaramayacaklarını kanıtladık” dedi

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Dik duruşumuzla dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz
Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı değişim ve büyümenin, İslam dünyasında öncü konumda olmasının, başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyaya karşı gösterdiği dik duruşun herkesi rahatsız ettiğini ifade eden Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su , "Büyümemize tahammül edemeyen dış güçlerin içimizdeki hainlerle birlik olup 15 Temmuz'da kalkıştığı alçak darbe girişimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde halkımızın desteğiyle atlatıldı" dedi. Hain darbe girişiminin ardından Türkiye'ye duyulan güven sayesinde kalkışmanın izlerinin kısa sürede aşıldığını ifade eden Kuzu, "İş dünyasının siyasi iktidarımıza güvenerek yatırımlarına devam etmesi bu süreci az yarayla atlatmamızı sağladı. Kuzu Grup olarak biz de yatırımlarımıza tüm enerjimizle ara vermeden devam ettik. Biliyorduk ki ülkece bir olursak her şeyin üstesinden gelecek güce sahibiz" açıklamasını yaptı.
Özellikle Gezi olaylarıyla başlayan süreçte ekonominin hedef alınmasının nedeni neydi?
Dış güçlerin desteklediği marjinal grupların, çeşitli eylemlerle ülke geneline yaymaya çalıştığı Gezi olayları, ekonomimizi hedef almıştı. İstanbul'da başlayan Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere yayılan eylemlerle kamu malları yağma edildi, çok sayıda vatandaşımız, polisimiz, devlet görevlilerimiz yaralandı. Yaklaşık 15 gün boyunca süren ve geniş çaplı kaos ortamı yaratma çabasıyla ülkemizi milyar dolarlık zarara uğratan eylemler sonucunda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in o günlerde yaptığı açıklamada zararın 1.4 milyar dolar olduğunu söylemesine karşın uzmanlar makroekonomik göstergeler bazında telafisi büyük zararların olduğunu belirtmişti. Gezi olayları sırasında ve sonrasında piyasalarda görülen ciddi dalgalanmalar ülke ekonomimizi olumsuz etkiledi. Dolar ve faizdeki fırlama, enflasyon ve işsizliğin yükselmesi gibi olumsuzluklarla birlikte ülkemiz ciddi zarar yaşadı. Ülkemizin önlenemez yükselişinin önüne geçmek isteyen dış güçlerin desteklediği bu eylemler hükümetimiz ve güvenlik güçlerimizin desteğiyle kısa sürede bastırıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyüyen güçlü Türkiye'mize yapılan yatırımların önlenmesine yönelik çıkan bu hain kalkışma daha büyük sonuçlara varmadan önlenerek ülkemiz hızlıca toparlandı. Dünyada hiçbir ülke böylesi bir durumu kolay atlatamazdı. Siyasi liderimizin dik duruşu ve halkımızın sağduyusuyla hain kalkışmanın etkileri kısa sürede aşıldı.
Türkiye'nin gelen her saldırıyı püskürterek 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümesinin arkasında neler yatıyor?
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık daha uzun soluklu hedefleri ortaya koyma konumuna geldi. Büyük rüyamız dünyada ilk kez 3 katlı tünel konumunda olan , 35.6 milyar dolar yatırım değeriyle hayata geçirilecek olan Üçüncü Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, 1915 Köprüsü gibi mega projelerle 2023 hedeflerimiz doğrultusunda hızla ilerliyoruz. Bu hedeflere giderken en büyük gücümüz Recep Tayyip Erdoğan. Hem Ak Parti hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yıldır girdiği 14 sandık yarışından büyük bir zaferle çıktı. Türkiye üzerine oynanan kirli oyunlara rağmen halkımız bir kez daha 'istikrar' diyerek liderimize olan inancını gösterdi.

ÜLKEMİZ ADINI DÜNYAYA KAZIYACAK

24 Haziran seçimleriyle başlayan yeni süreçle Türkiye ekonomisinde ne bekleniyor? Ülkemiz üzerine oynanan kirli oyunlara rağmen halkımızın bir kez daha 'istikrar' dediği 24 Haziran seçimleriyle birlikte piyasalar üzerindeki belirsizlik ortadan kalktı. Tüm sektörlerde olduğu kadar inşaat sektörü de varacağı hedeflere daha hızlı ulaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni sistemin 'İlk Başkanı' olarak tarihe geçtiği 24 Haziran seçimlerinin ardından 2023 hedeflerimiz doğrultusunda Kanal İstanbul, yerli otomobil, Üçüncü Havalimanı, Çanakkale 1915 Köprüsü gibi mega projelerin yapımına hız kesmeden devam edilecek ve ülkemiz adını çağ atlatan projelerle dünyaya kazıyacak. Dinamik ve genç nüfusumuzla ekonominin çarkları her zamankinden daha hızlı bir tempo ile dönecek.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYARIZ

Demokrasiye müdahale girişiminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak için neler yaptınız? Böylesi hain bir kalkışma karşısında vatansever yurttaşlarımızla birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sokağa çıkın" çağrısına kulak verdik. Birlik olduğumuzu herkese göstererek dik duruşumuzla dünyaya örnek olduk. Ülkemizi yıpratmaya ve bölmeye çalışan hainlere bunu başaramayacaklarını kanıtladık. Kuzu Grup olarak ülkemiz üzerine oynanan siyasi ve ekonomik oyunlara rağmen ülkemizin geleceğine inanarak yatırımlarımızı sürdürdük ve sürdüreceğiz. Gayrimenkul sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak bu süreçte sıcak para akışını sağlayacak her türlü kampanyayı destekledik. Ülkemize duyduğumuz aşkla kalkınmamız adına yapılacak her işte elimizi taşın altına koymaya hazırız.
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