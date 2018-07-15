Haberler 15 Temmuz İhaneti Haberleri Konut kredisinde rekor kırıldı

Konut kredisinde rekor kırıldı Kamu bankalarının, mayıs ortasında başlatıp geçen ay sonlandırdığı kampanya ile birlikte konut kredisinde 200 milyar TL aşılarak tarihi rekor kırıldı. Bankaların toplam kredi hacmi de 2.4 trilyon lirayı geçti

Giriş Tarihi: 15.7.2018