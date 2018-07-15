Konut kredisinde rekor kırıldı

Türkiye
ekonomisinin, yan sektörleriyle birlikte lokomotifi olan konutta, kamu bankalarının başlattığı "10 yıl vade, 0.98 faiz" kampanyası ile üretici firmaların "% 20 indirim, % 5 peşinat" uygulaması, bankaların konut kredisi hacmini tarihi zirveye taşıdı. Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu verilerine göre, kampanyaların başladığı 11 Mayıs
'ta 194.4 milyar lira olan konut kredisi hacmi, 6 Temmuz'da 201.6 milyar liraya çıktı. KAMU BANKALARI LOKOMOTİF
Konut kredisi hacmi tarihinde ilk kez 200 milyar lirayı geçerken, artışta lokomotifliği kamu bankaları üstlendi. Kamu bankalarının 11 Mayıs'ta 86.7 milyar lira olan konut kredileri, bu dönemde 95.5 milyar liraya çıktı. Kamu bankaları, konut kredisindeki artışın tamamına imza atarken, özel ve yabancı bankaların kredi hacmi geriledi. Konut kredilerinde son 1 yılda yaşanan 21 milyar liralık artışın da tamamını kamu bankaları sırtlandı. Son bir yılda özel bankaların konut kredisi hacmi 1.2 milyar TL, yabancıların hacmi ise 100 milyon TL daraldı. 2.4 TRİLYON TL AŞILDI
Türk bankacılık sektörünün 2016 sonunda 1.7 trilyon lira olan toplam kredi hacmi, bu yıl temmuz ayının ilk haftası itibarıyla 2.4 trilyon lirayı aştı. Özellikle hükümetin ekonomiyi canlandırmak adına yürürlüğe koyduğu Kredi Garanti Fonu uygulaması, kredi büyümesinde etkili oldu. Bu dönemde konut kredisi hacmi de 164 milyar liradan 202 milyar liraya çıktı. 2010 yılından bu yana bakıldığında ise konut kredisi hacminin yüzde 231, toplam kredi hacminin yüzde 358 arttığı gözleniyor. İKİNCİ EL HAREKETLENDİ
2 milyona yakın konut stokunu eritmek için başlatılan kampanya, özellikle ikinci el
de etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kampanyanın başladığı mayıs ayında Türkiye'de toplam konut satışları yüzde 2.7 azalarak 119 bin 655'e geriledi. Konut satışlarındaki gerileme nisan ay��nda yüzde 9.9 olmuştu. İpotekli konut satışlarında nisanda yüzde 35.6 olan düşüş, mayısta, kampanyanın etkisiyle yüzde 11.7'ye geriledi. Nisan ayında yüzde 11.1 azalan ikinci el konut satışları ise, mayısta yüzde 1 arttı. SIFIR KONUTA YENİ MODEL
İkinci el satışlarda kampanyanın etkisiyle canlanma yaşandığını belirten inşaat firmaları, sıfır konut piyasasına yönelik olarak de yeni bir model üzerinde çalışıyor. Bankacılık sektörünün önderliğinde sıfır konut satışlarının desteklenebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile görüşmeler devam ederken, kurumun rekabet şartlarını ihlal etmeyecek yeni bir düzenleme için görüş aldığı belirtiliyor.