Saldırılar yıldırmadı, perakendeci hedef ten sapmadı

Türkiye
'nin gayri safi yurtiçi hasılasını yaratan en büyük 5 sektör içinde yer alan ve gayrisafi milli hasılanın yüzde 12'sini oluşturan perakende sektörü, yaşanan terör saldırıları ve darbe girişimine rağmen hedefinden sapmadı. Darbe girişiminin ikinci yıldönümüne yeni hedefler ve istihdam
planlarıyla giren sektörün 2023 hedefleri arasında; dünyada en hızlı büyüyen ilk 50 marka içinde Türkiye'den en az 10 perakende firmasının yer alması, dünya perakendeciliğinde 15'inci sıradan 9'unculuğa yükselmek var. Bununla birlikte 500 milyar dolar ciro, 2 milyon kişilik istihdam ve 205 bin mağazaya ulaşma hedefi de devam ediyor. MÜŞTERININ AYAĞINA GITTILER
Yaşanan darbe girişimi sonrası finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hızlı yükseliş ve dışarıdan gelen baskılara rağmen kendi büyüme modelini yaratan, müşteri gelmeyince koleksiyonunu alıp mesafeleri umursamadan müşterinin ayağına giden, katıldığı fuarlarla "Biz buradayız" diyen perakendeciler, "Bu gelişmelere Türkiye, yavaşlayan büyüme ve dolar kurundaki rekorlarla tepki verdi. Buna rağmen toplamda 800 bin istihdam yarattık. Biz bu krizleri çok yaşadık. Bunlar da geçecek. 2018'i yine büyüme ve yurtdışında yeni mağazalarla kapatacağız" mesajı veriyor. YURTDIŞI MAĞAZA SAYISI 7 BINE ÇIKACAK
Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Büyüme iştahımız devam ediyor" diyor. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için daha çok üretip daha çok ve markalı ürün ihraç edilmesi gerektiğini vurgulayan Öncel, "Markalarımızın hem üretme hem de büyüme iştahı devam ediyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıldönümünü kutlayacağımız 2023'e kadar yurtiçinde 150-180 bin insanımız için yeni istihdam imkânı sağlamayı öngörüyoruz. Bu çerçevede yurtdışındaki mağaza sayımızı da 7 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye anlatıyor gelinen süreci. Hazırgiyim ihracat
çıları da yaşanan her olumsuzluğa rağmen ihracatı 33 milyar dolara taşıyacaklarının altını çiziyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, şunları söylüyor: UZUN VADELİ BAKIYORUZ
"500 bin civarında istihdamımız var. 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde toplamda 60 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz bulunuyor. Bu büyük hedef doğrultusunda bütün resme uzun vadeli olarak bakıyoruz. İhracatta ortalama kilogram birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara, markalı ihracatı yüzde 10'dan yüzde 25'e, yüksek tasarımlı ürün ihracatını ise yüzde 5'e çıkaracağız. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz."