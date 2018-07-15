Şehidimin toprağından gitmeyeceğim

15 Temmuz
FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Saraçhane'de şehit
olan kurra Hafız İbrahim Yılmaz'ın eşi Esma Yılmaz geçirdiği iki yılı eşinin doğum gününde SABAH'a anlattı. 3 yıllık evliliklerinin ardından 15 Temmuz sonrası 9 aylık kızı Hatice Hifa ile tek başına kalan Esma Yılmaz eşinin mezarı Edirnekapı'da olduğu için Fatih'te yeni bir hayat kurdu. Kendisi de hafız olan Esma Yılmaz "Benim ailem Almanya'da yaşıyor ama ben Almanya'da yaşamak istemiyorum. Şehidimin uğruna can verdiği topraklarda yaşayacağım. Eşimin uğruna öldüğü topraklar uğruna yaşayıp kızımı büyüteceğim. Devlet bizi iki yıldır hiç yalnız bırakmadı. Devletten yana hiçbir sıkıntı yaşamadık. Eşimin cenazesine cumhurbaşkanımız da geldi. Onu çok üzgün görünce daha fazla üzmemek için ağlamayı bıraktım. Başka hiçbir güç bunu sağlayamazdı. Erdoğan bizim komutanımız. Biz onun hizmetlerini biliyoruz" dedi. O GÜNÜN ÖNCESİNDE...
Evliliklerinin yıldönümü olan 16 Temmuz'dan bir gece önce eşinin şehit olduğunu öğrenen Esma Yılmaz 15 Temmuz gecesini, eşinin şehit olma isteğini ve sonrasında yaşadığı 2 yılı anlattı. Erzurum Şenkaya Yaymeşe Köyü'nde imamlık yapan İbrahim Yılmaz 15 Temmuz Gecesi Saraçhane'de darbeci askerler tarafından göğsünden vurulduğu 2 kurşunla şehit oldu. 15 Temmuz öncesi hayatlarını anlatan Esma Yılmaz "Çok az hanesi olan bir köyde imamdı. Şartları çok zordu ve her yere çok uzaktı ama İbrahim öyle bir adamdı ki onunla her yerde yaşayabilirdim. İbrahim'in köyle ilgili en çok istediği şey yollarının yapılmasıydı. Şehadeti de buna vesile oldu. O köyden İbrahim ve bir başka şehit daha çıktıktan sonra ziyaretler olacağı için köyün yolları yapıldı. Biz orada yaşarken ben İbrahim'i camiden gelince kadar özlerdim. 1 sene kaldık izin için İstanbula'a geldik. Ondan sonra 15 Temmuz'da şehit oldu. İkimiz de şehit olacağını önceden biliyor gibiydik. Ben çocukken bile oyun oynarken benim bebeğimin babası şehit derdim. İbrahim her şehit haberi duyduğunda sarılırdı. Şehit olmaktan bahsettiğinde bunu garipseyip "sen nasıl şehit olacaksın" demezdim. Şehadeti lezzetli bir yemeği anlatır gibi anlatırdı ve vatanı için şehit olmak isterdi. Göğsünden 2 kurşunla şehit oldu" dedi. SÜREKLİ DUA ETTİM
Ben 15 Temmuz gecesi Almanya'daydım. Eşimin şehit olduğunu öğrendiğimde bile Cumhurbaşkanımız ve Türkiye için dua etmeye devam ettim. HAİNLER MAHKEMEDE TİYATRO OYNUYORLAR
FETÖ davalarını takip ettiğini ve FETÖ'nün toplumdaki askeriye ve cemaat olgularına zarar vermeye çalıştığını anlatan Yılmaz, "FETÖ'nün tam olarak temizlendiğini düşünmüyorum. Mahkemelerin hepsine gittim. Ağır tahrikler oluyor. Asıl tiyatro mahkemelerde oluyor. Hiçbir suçları yokmuş gibi ifade veriyorlar. Adil bir yargılanma oluyor. Suçsuz olan erlerden serbest kalanlar oldu" şeklinde konuştu. ?EDİRNEKAPI'DA YAN YANA DEFNEDİLECEKLER
Eşinin ölmeden önce Edirnekapı'yı ziyaret ettiğini ve burada yanyana defnedilmeyi istediğini anlatan Esma Yılmaz "Eşim orada "İnşallah burada seninle yanyana bir mezar yerimiz olur" dedi. Eşimin babası da burada mezar yerlerinin hepsi alınmıştır, kalanlarda çok pahalıdır dedi. 15 Temmuz'dan sonra oraya 13 şehit yanyana defnedildi. Bir tek İbrahim'in yanındaki mezar yeri boş kaldı. Cumhurbaşkanımız da orayı bana verdi" dedi.