Yakın zamanda ülke olarak hem yabancı hem de yerli sermayenin yatırımlarda frene bastığı, belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemden geçtiğimizi hatırlatan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Çetinsaya
, "Gezi olaylarında ve hain darbe girişiminde ülkemizin istikrarı hedef alındı. Milletimiz, her iki olayda da dik duruş sergileyerek devletine, ülkesine, bayrağına ve ekonomisine sahip çıktı" dedi. Bugün geriye dönüp baktıklarında 15 Temmuz
'un milli birliği, kenetlenişi, mücadele azmini, ekonomideki sağlamlığı gözler önüne serdiğini dile getiren Çetinsaya, "Artaş Grubu
olarak o dönemde bizde ülkemizin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini iyileştirmek, ekonomideki ivme kaybını telafi etmek üzere gayrimenkul sektöründe atılacak tüm adımları ülkemizin geleceğine yatırım olarak gördük. Bu sebeple ekonomik büyümeye destek olmak ve gayrimenkul sektörüne hız kazandırmak amacıyla yapılan bütün kampanyalarda yer aldık" diye konuştu. EKONOMI BÜYÜMESINI SÜRDÜRDÜ
2016 yılında yaşananların bugüne yansımasının, Türk milletinin gücünün ve Türkiye'nin istikrarının çok büyük bir ispatı olduğunun altını çizen Çetinsaya, "Milletimizin kararlılığı ve inancı bize gösteriyor ki, ülkemiz bir daha böylesine hain saldırılara fırsat vermeyecektir. Buradan vatan ve bayrak sevdalısı 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Böylesine büy��k bir darbe girişimini atlatmamıza rağmen ekonomimiz büyümesini sürdürdü ve birçok alanda rekora imza attık. Her türlü olumsuzluğa karşı dik ve inançlı duruş sergileyen milletimizin ülkemizin yarınlarına olan güveni tam" ifadelerini kullandı. YENI DÖNEMDE TÜRKIYE'NIN ÖNÜ AÇIK
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde millet iradesinin sandığa istikrar olarak yansıdığını belirten Çetinsaya, ortaya çıkan tablonun ülkenin ve milletin refahı yönünde olumlu bir sonuç olduğunu kaydetti. Çetinsaya şözlerine şöyle devam etti: "Artık Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde Türkiye'nin önünü hem ekonomik, hem de stratejik atılımlar anlamında çok açık görüyorum. Bugünden sonra Türkiye'nin yükselişi, güçlü ekonomisi ve altyapısıyla çok daha hızlı olacaktır. Ülkemiz, ekonominin tüm aksları ve lokomotif konumundaki inşaat sektörü ile 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Biz de Artaş Grubu olarak önümüzdeki dönemde başladığımız projeleri tamamlarken, sektördeki yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."