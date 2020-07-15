2 bin 532 hain darbeci bir daha gün yüzü görmeyecek

Darbe girişimi davalarının 57'si Ankara'da, 56'sı İstanbul'da açıldı. Türkiye genelinde açılan toplam 289 davadan 275'i karara bağlandı, 14 davada yargılama sürüyor. Bugüne kadar 275 davada toplam 7 bin 376 sanık hakkında karar verildi. 2 bin 532'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 darbeci hapis cezalarına mahkum edildi. Bunlardan bin 315'i ağırlaştırılmış müebbet, bin 217'si müebbet hapis cezası aldı. Bin 598 sanık da 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. 2 bin 692 kişi beraat ederken, 554 sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Firari sanıkların dosyaları ise yakalandıklarında yargılama yapılmak üzere ayrıldı. Mahkeme kayıtlarında baş firari olarak darbeci örgütün elebaşı Fetullah Gülen yer aldı. Gülen hakkında ABD makamlarına 7 iade talebi gönderildi. Türk mahkemeleri, askeri darbe teşebbüsü başta olmak üzere 27 suçtan Gülen'in iadesini istedi.İlk derece mahkemelerinde tamamlanan 275 davadan 246'sının istinaf incelemesi sona erdi, 29'unun istinaf süreci devam ediyor. İstinaf mahkemeleri 221 davada yerel mahkemelerin kararını hukuka uygun buldu, 25 dosyayla ilgili bozma kararı verdi. İstinaftan geçen dava dosyalarından da 207'si temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay'da şimdiye kadar 50 dava dosyası onandı, 25 dosyada bozma kararı verildi, 132 dosyasının temyiz incelemesi sürüyor.Yerel mahkemelerde devam eden 14 davada ise 605'i tutuklu bin 369 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul'da açılan davalar tamamlandı. Ayrılan ve Yargıtay'dan kısmen bozularak gelen dosyalarla ilgili yargılamalara devam ediliyor. Ankara'da ise Akıncı Hava Üssü, Kara Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davalar, devam eden en önemli davalar arasında yer alıyor. Akıncı davasında FETÖ'nün sivil imamları ve askerlerin olduğu 475 sanık yargılanıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 142, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında 512 kişi yargılanıyor. Bu davalarda sanıkların son savunmaları alınıyor.Darbeye katılan sanıklara "Anayasayı ihlal" suçundan birer kez, her bir şehit için de ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezaları verildi. Anayasayı ihlale yardım, öldürmeye teşebbüs, yaralama, alıkoyma, yağma gibi onlarca suçtan da ayrıca binlerce yıla varan hapis cezalarına hükmedildi.Muğla'da görülen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a suikast girişimi davasında sanıklardan 31'ine 4'er, 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet; birine 4, birine 3, 4'üne birer müebbet hapis cezaları verildi. Bir sanık 18 yıl, bir sanık 15 yıl hapis cezası aldı.Genelkurmay Karargahındaki eylemlere ilişkin çatı davada 224 sanıktan 133'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına mahkum edildi. Sanıklardan 16'sı müebbet, 5'i 12,5 ile 15 yıl arasında hapse çarptırıldı. Eski orgeneral Akın Öztürk, eski tümgeneraller Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, eski tuğgeneraller Hakan Evrim, Mehmet Partigöç'ün aralarında bulunduğu 17 sanık, 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.