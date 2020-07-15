Nene hatunun varisi Türkmen Tekin

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kanlı yaşandığı yerlerden biri de Esenler olmuştu. O gece sokağa çıkan kahraman kadınlardan biri olan Türkan Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı'nın darbeciler tarafından işgal edildiği haberini alır almaz eşi Ramazan Tekin ile birlikte Esenler'den yürüyerek yola çıktı. Yolda ön sıralarda yürüyen Türkan Tekin, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak şehit düştü. Tekin çiftinin üç çocuğu o gece yetim kaldı.Dört yıldır zor bir süreç yaşadığını anlatan şehit Türkan Tekin'in eşi Ramazan Tekin, "Beni şehit eşi olma gururu ayakta tutuyor. Üç evladım var. İkisi okuyor, biri çalışıyor. Tabii ne yaparsam yapayım ben anneleri gibi olamam. Yine de hem anne hem baba olmaya çalışıyorum. 15 Temmuz kimimizi annesiz, kimimizi babasız, kimimizi evlatsız, kimimizi kardeşsiz bıraktı. Ama o gece verilen mücadeleyle, verilen şehitlerle bu vatanı sahipsiz bırakmadık. Eşimin eksikliğini her zaman hissediyorum. O benim hayat arkadaşımdı. 4 yıldır yastığı kafama koyduğumda hala o geceyi, hayat arkadaşımı düşünüyorum. Ona dualar ediyorum. İnsanlardan da tek isteğim hem o geceyi unutmamaları, hem de şehitlerimiz için dua etmeleri. Güçlü olmaya çalışıyorum. Şehit eşi olarak başım çok şükür hep dik. O benim en büyük şerefim. İnsanımızdan da çok şey istemiyorum. Sadece dua ve hatırlanmak. Biz bu sayede daha güçlü olacağız'' dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit Türkan Türkmen Tekin'den bir konuşmasında şöyle bahsetti: Benim Türkan kardeşim de o tanklar, zırhlı araçlar, onu köşeye sıkıştırdığında, onun bedeni paramparça olduğunda, o sadece Allah'a yürüyordu, o sadece şehadete yürüyordu. Onlar Nene Hatunların varisleriydi.