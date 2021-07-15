15 Temmuz
şehidi Şanlıurfalı Mustafa Direkli, henüz 20 yaşındaydı. Okan Üniversitesi
'nde İç Mimarlık okuyan Direkli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın çağrısı üzerine hiç tereddüt etmeden arkadaşları ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı
'na gitmek için yola koyuldu. Babasına, "Baba ben çıkıyorum. Bugün gitmezsek ne zaman gideceğiz. Bu ülke elden gidiyor" diyerek sokağa çıktı. Orhanlı
gişelerinin önünde arkadaşlarının gözü önünde keskin nişancı tarafından vurularak şehit edildi.
RÜYASINDA GÖRMÜŞ
Mustafa Direkli'nin annesi Dursun Direkli
: Okulda son senesiydi. Kalkışmayı televizyondan görüp hemen kendisini aradım, 'Oğlum dışarı çıkma' dedim. Bana, 'Tamam anne, biz arkadaşlarla çay içiyoruz, çıkmam' dedi. Daha sonra aradım kendisine ulaşamadım. Oğlum bir gün önce rüyasında ateş edildiğini gördüğünü arkadaşlarına anlatmış. Mustafa'm darbeci askerlere; 'Yapmayın, etmeyin. Bak bu vatan hepimizin. Siz buradaki insanlara niye ateş ediyorsunuz' demiş. Kalkışmada 60 yaşında bir adamı vurmuşlar. Mustafa'm adamı almak istemiş o esnada şehit düşmüş. Uzaktan bir keskin nişancı oğluma ateş ederek şehit etmiş. Mustafa'mı yardımseverliğinden vurdular. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Hepsinden hakkımı alacağım inşallah.