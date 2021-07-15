O hainleri sevindirmeyeceğim

İzzet Özkan
, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016
'daki darbe girişimine engel olmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ne gitti. O gece eşi Serap Özkan
ile yaptığı son telefon görüşmesinde eşinden helallik isteyen İzzet Özkan, "Darbe girişimi var, vatanı hainlerden kurtarmaya çalışıyoruz. Eve dönersem çocuklarımız ve sen nasıl bir ülkede yaşayacaksınız biliyor musun?" dedi. Ardından oğlu Recai Özkan
ile görüşen İzzet Özkan, "Bana bir şey olursa kesinlikle ağlama, o hainleri sevindirme" dedi. Bu konuşmadan 10 dakika sonra İzzet Özkan, FETÖ'cü askerler tarafından sivillerin üzerine açılan ateş sonrası yaralandı. Ardından hainlerin helikopter saldırısında kurşunların bir kez daha hedefi olan Özkan, şehit düştü. Şehidin annesi Zeliha Özkan
, "Bu çocukları yetim bırakanın Allah ocaklarına ateş düşürsün. Bu dünyanın bir de öbür dünyası var. Allah'a havale ediyorum o hainleri. Benim oğlumun elinde bayrak vardı, başka hiçbir şey yoktu. Tankların, tüfeklerin karşısına göğsünü siper ederek gitti. Hasreti, özlemi yaktı kavurdu beni" dedi.
HAKKINI HELAL ET DEDİ
Şehit İzzet Özkan'ın eşi Serap Özkan, "Çocuklarımız sana emanet, hakkını helal et' dedi. Sustum, bir şey diyemedim. O anda hatlar gitti. Arkasından defalarca aradım ama ulaşamadım. Her geçen gün acısı daha da artıyor. Bu ay hem gurur hem üzüntü hem yas, hepsini bir arada yaşıyoruz. Bu ayın bir tarifi yok bizim için. Eşimle gurur duyuyorum" dedi. Şehit İzzet Özkan'ın oğlu Recai Özkan, o gece babasının şehit olacağını biliyormuş gibi gittiğini belirterek, şunları söyledi: "O gece telefonla görüştük. Babam anneme, 'çocuklar sana emanet' dedi ve helallik istedi. Telefonu ben aldım. Babam, 'Gurur kaynağım, bana bir şey olursa kesinlikle ağlama. Üzme anneni, onları da ağlatma sakın. Kız kardeşlerine sahip çık. Önce Allah'a sonra sana emanet' dedi. Babam şehit olacağını biliyormuş gibi gitti."