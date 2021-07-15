Oğlum gibi seve seve canımı veririm

15 Temmuz hain darbe
girişiminde canını vatana siper edenlerden birisi de polis memuru Fırat Bulut
'tu. "Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz" sözleri ile tanıdı tüm Türkiye onu. Hain darbe gecesi 2,5 saat çatışmış 281 kurşun sıkmıştı. Fırat Bulut, kanının son damlasına kadar vatanı için çatıştı 'geri çekil' diyen arkadaşlarına aldırış etmeden ölüme göğüs gerdi. Genelkurmay
'ın önünde şehit olan Bulut'un anne ve babası Fırat'sız geçen 5 yılı SABAH'a anlattı.
'SAKIN DİZLERİNİ DÖVME ANNE'
Anne Rahime Bulut
: "Ben bu vatan hainlerinin önünden geri çekilmem diyerek kahramanca şehit oldu benim evladım. Hep şehitlikten bahsederdi. 'Anne eğer şehit olursam sakın ağlama dizlerini dövme' derdi bana. Adaletli, haklının yanında haksızın karşısındaydı, Zeki, çalışkan bir çocuktu. Çocukken de polis olmayı isterdi, üniformaya hayran bir çocuktu. Bursa Uludağ Üniversitesi
maliye bölümünü kazandı kaydını yaptırdı polisliği kazanınca üniversiteye gitmedi. Ben çok üzülmüştüm 'annem üzülme belki şehit olurum' derdi. Şehidimin acısı ciğerimde gururu yüreğimde. Keskin nişancıydı o gece bir sürü tankı durdurup tek başına çatışmış oğlum. Gözümün nurumu, ciğerimi söküp aldılar gün yüzü görmesin o hainler. Vatan için ben de oğlum gibi seve seve kanımın son damlasını veririm hainlere bu cennet vatanı asla böldürme fırsatı vermeyiz. O vicdansız soysuz vatansızların bu şanlı bayrağın altında yaşamaya hakları yok. Bu hainler kendi milletine kurşun sıktı. Şimdi inkâr edip senaryo yazıyorlar. 251 fidanı kim dalından kopardı? Oğlum daha yeni 30 yaşına basmış, bir çocuğu var hayatının baharındaydı. Akşam abisini aramış eşimi annemlere götür darbe var demiş. Gece 01.30'da şahadet şerbetini içmiş. Rabbim bu acıya dayanma gücü versin çok zor bir durum bu. Bir yanım hep eksik içimdeki yangın sönmüyor. İçimdeki acı ancak ölünce dinecek."
GÜN YÜZÜ GÖRMESİNLER
Baba Bulut ise şöyle konuştu: "O hainlerin asılmasını istiyorum. Eğer ki bir FETÖ'cünün tahliye edildiği duyduğum an yıkılıp bittiğim an oluyor. Bizim ciğerlerimiz yandı inşallah onlar da gün yüzü görmez. Haykırıyorum, onların bu ülkede yaşamaya hakları yok. Vatan haini onlar. Cumhurbaşkanıma, bakanlarıma milletvekillerine sesleniyorum. Hainlere 1 metrekarelik hücreler yapacağız demişlerdi. 1000 Fırat'ım da olsa hepsi feda olsun. Vatan sevgisi olan, vicdanı olan bütün milletvekilleri elini taşın altına koysunlar bu kanunu çıkarsınlar."