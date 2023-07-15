15 Temmuz gazisi Civan: Kolum gitti ama vatanım ayakta

Bundan tam 7 yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Tuzla Orhanlı gişelerinde darbeci hainlere direnmek için çıktığı yolda sol kolundan ve sağ elinden vurulan gazi Üzeyir Civan sol kolunu tamamen kaybetti.O gece yaşadıklarını SABAH gazetesine anlatan Üzeyir Civan; "Eşim ve birkaç akrabam ile yola çıktık. Araçlarla belli bir yere kadar gittik. Gişelerin oraya gelince silah sesleri gelmeye başladı. Amacımız havalimanına gitmekti. Gişelerde indim araçtan orada bekleyen insanlara hep birlikte 'asker polis kardeştir' sloganları attırdım. Ama karşılığında yine silah sesleri geldi. Ben dedim askerde bizim poliste biz bunların arasına girelim siviller olarak bunlara dur diyelim dedim. Bu kana engel olmak istedim" ifadelerini kullandı.Ellerimi kaldırdım havaya askerlerin üzerine doğru yürüdüm aramızda 5 ya da 6 metre ancak vardı diyen Civan; "O esnada bir kulağımda inanılmaz bir çınlama sesi hissettim. Sonra bir baktım sol kolum yok. Bir süre yürüdüm, sağ elimin ortasının delik olduğunu fark ettim. Aslında ben o gece kurşunların önüne atladım onları tutmaya çalıştım. Ama olmadı, belki de normal zamanda o cesareti göstermem ama o gece bunu yaptım. Çimlere yığıldım kaldım. Birkaç genç geldi bir şekilde beni aracın yanına götürdüler hastaneye gittik. Ama kolumu kurtaramadık. G3 mermisi kolumu parçalamıştı. Sol kolum kesildi. Sağ elim ise ameliyatla iyileşti. Kolsuz yaşanır ama vatansız yaşanmaz" dedi.Gazi Üzeyir Civan, "15 Temmuz unutulmadı, unutulmaz, unutulması da mümkün değildir. Elhamdülillah yüreğimizdeki imanla beraber bizim olan bu vatanımızı hainlere teslim etmedik, etmeyeceğiz. Giden bir kolumdu ama kalan vatanımızdır.Darbe girişiminin yaşandığı gece Orhanlı Gişelerde olan başka bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde kolundan vurulduktan sonra kolunu tutarak gittiği anlar kameralara yansıyan Civan; "O geceden sonra bir çok ameliyat geçirdim. Hastanede ilk uyandığımda yeğenim yanımdaydı. Sorduğum tek şey 'olaylar bitti mi vatan selamatte mi? Sorusu oldu. Amca hepsi bitti sen rahat ol deyince derin bir oh çekip Elhamdülillah dedim. O yaşadıklarımız gerçekten akıl alır gibi değildi. Ben resmen mermileri havada yakalamak istedim. O yüzden sağ elimin ortası da delindi. Vatanım için bir kolum değil bin canım feda olsun. Sayın Erbakan hocamızın dediği gibi bu milletin külünü üfleseniz altından imanı çıkar. O gece bu vatanı imanlı insanlar korudu. Bir an bile pişmanlık duymadım, bugün olsa yine aynı heyecan ve hırsla koşup vatanımı korurum" ifadelerini kullandı.