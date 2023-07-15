15 Temmuz’da darbecilerden alçak talimat: “Turkuvaz’a gidin, ezin, vurun”

FETÖ'cü hainler; 15 Temmuz gecesi, Topkule Kışlası'ndaki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan askeri birlikleri harekete geçirdi. Kamu kurumları başta olmak üzere stratejik yerleri işgal eden FETÖ'nün bir diğer hedefi Turkuvaz Medya Grubu oldu. FETÖ'cü alçakların kirli yüzünü gözler önüne seren A Haber ve Sabah Gazetesi'nin işgal edilmesi talimatı verildi. Amaç, milli ve yerli bir medyanın susturulmasıydı.Saat gece 12 sularında 3 Land araç kışladan çıkış yaptı. Ancak beklenmedik bir duvarla karşılaştılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere direnmek için yollara çıkan vatandaşlar ile polisler darbecilerin yolunu kapatmıştı. Onlardan biri de seramik ustası Servet Asmaz'dı. 4 çocuk babası Servet Asmaz (44), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Boğaziçi Köprüsü'ne gitmek için yola koyuldu. Ardından TEM Otoyolu'ndaki kalabalığın içerisine girdi.Turkuvaz Medya binasına bir türlü ulaşamayan hainler, kalabalığın dağılmaması üzerine G3 piyade tüfekleriyle halkın üzerine ateş açtı. "Darbecilere geçit vermem!" diyen Servet Asmaz, doğrudan vuruldu. 4 çocuk babası Asmaz, kaldırıldığı hastanede şehadet şerbetini içti. Yolarına bir süre daha devam eden darbecilerin önü daha sonra Seyrantepe'deki tekrar kesildi. Bu seferki kalabalık çok daha fazlaydı.19 kişilik birlik, Turkuvaz Medya'yı işgale gidemeyince tugaya geri dönmek zorunda kaldı. Kışlada görevli Kurmay Albay Sait Ertürk ile Albay Davut Ala, tugaya geri dönen darbecileri etkisiz hale getirmek için karşı harekat başlattı. Darbeciler, teslim olmaları çağrısına ateşle karşılık verdi. Hain kurşunların hedefi olan Ertürk şehit oldu, Ala ise ağır yaralandı. Geçirdiği ameliyatların ardından hayata geri dönen Ala, daha sonra tuğgeneralliğe terfi etti.Davut Ala 19 Şubat 2018'de kanlı geceyi şöyle anlattı: "Bu insanlara 'teslim olun' diye üç kez bağırdım. Onlar ateşle karşılık verdi. İlk mermiyi bana atılar. Mermi cüzdanıma geldi. İki, üç silah sesinden sonra Yaşar'ın düştüğünü gördüm. Onu çekmeye çalışırken, parmağıma kurşun geldi, sol parmağım koptu. Parmağımı avucumun içine aldım. Sol dizime iki mermi girdi. Sağ ayağıma, iki elime, kalbimin iki santim altına mermiler girdi. Kelime-i şahadet getirince, ciğerim yandı. Kan kaybından bayılmışım. 10 gün komada kalmışım. 13 defa ameliyat geçirdim."Turkuvaz Medya'yı işgal planını darbeci yüzbaşı İsmail Menderes'in yönettiği anlaşıldı. 66. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevlendirilen Menderes, işgale katılan subay, astsubay ve erlere, "Herkes alabildiğinde yanına doldursun, mühimmat alsın. A Haber'i basmaya gideceğiz. Binaya girdiğinizde size silah çeken, ateş eden olabilir karşılık verin onlara." dedi.Astsubay öğrenci Ali Malgil: "Adını hatırlamıyorum, bir tane yüzbaşı geldi. 'Gençler, A Haber ve ATV Haber'in binasını basmaya gidiyoruz' dedi. Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız' dedi."Astsubay öğrenci Mikail Akyüz: 'Rütbeliler, askeri öğrenciler bizimle gelsin. A Haber'i basacağız' dediler."Astsubay öğrenci Mustafa Çakıltaş: "A Haber Televizyonu'nu basacağımız yönünde bir emir geldi. Bize yolu açmamız ve A Haber'e gitmemiz emrini veren şahısları ilk kez gördüm"66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki olaylar ve Turkuvaz Medya'yı işgale kalkışanların birlikte yargılandığı davada, 131 sanıktan 55'ine müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Şehitler Sait Ertürk, Servet Asmaz, Serdar Gökbayrak ve Mehmet Güder'i öldürülmesine ilişkin ayrıca müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Gazilere yönelik yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kamu malına zarar gibi suçlardan da sanıklar ayrıca onlarca yıl hapis cezaları aldı. 69 sanık darbe suçundan beraat ederken, firari 4 sanığın dosyaları ayrıldı. 3 sanığa da darbe suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.